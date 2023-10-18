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Кинджали не зможуть атакувати цілі в Чорному морі: експерт розкрив блеф Путіна

Ангеліна Підвисоцька
18 жовтня 2023, 16:10 оновлено 18 жовтня, 16:15
Російський диктатор Володимир Путін залякує заявами про "патрулювання" МіГів в Чорному морі, щоб зірвати експорт зерна по воді.
ATACMS, МиГ-31К
Путін просто залякує заявами про патрулювання МіГ-31 / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що його літаки МіГ-31К, які можуть бити ракетами "Кинджал", тепер будуть "патрулювати" над Чорним морем. Таку заяву "директор" Росії зробив після того, як Україна вперше застосувала балістичні ракети ATACMS. Однак насправді "патрулювання" є лише залякуванням, а не реальною загрозою. Про це заявив авіаційний експерт та колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап, повідомляє РБК-Україна.

Він запевняє, що МіГи не зможуть уразити цілі у Чорному морі. Все через те, що літак може здійснити пуск "Кинджалів" на траєкторію лише у тому випадку, якщо добре розженеться. Ця ракета залітає в стратосферу і після цього атакує ціль.

"Мінімальна дистанція від точки, в якій було прийнято рішення про запуск з МіГа "Кинджалу", до цілі, яку він може уразити, складає кілька сотень кілометрів. За певними оцінками - близько 700 кілометрів. Тобто навіть за умови патрулювання винищувача з "Кинджалами" у Чорному морі він не зможе уразити ними будь-які цілі в цьому морі - надто мала зона", - каже Криволап.

відео дня

Експерт вважає, що Путін хоче вплинути на експорт України, який здійснюється Чорним морем. Заява диктатора була розрахована на компанії, які страхують судна, що виходять з українських портів.

"Щоби вони (страхові компанії - Главред) або підвищували ставки, або відмовлялися страхувати кораблі. Також розрахунок може бути на те, щоб залякати командирів цих суден і щоби вони вагались, чи варто ходити по Чорному морю", - додав він.

Що відомо про МіГ-31

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Ракети ATACMS в Україні

17 жовтня стало відомо про те, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. Виявилося, що ці ракети були привезені в країну таємно. Цими ракетами ЗСУ атакували російські військові цілі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS. У своєму відеозверненні він заявив, що ракети дуже влучно виконують роботу. Радник керівника ОП Михайло Подоляк, своєю чергою, заявив про початок "нової глави" російсько-української війни.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав перші кадри роботи ATACMS в Україні. Українські військові запустили балістичні ракети ATACMS по позиціях окупантів в Луганську та Бердянську.

Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS. Представник Ради національної безпеки США Едрієн Уотсон зазначив, що Київ отримав ракети, які можуть знищувати ціль на відстані 160 км. Це значно розширить бойові можливості ЗСУ.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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війна в Україні МиГ-31 Володимир Путін вторгнення Росії ATACMS
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