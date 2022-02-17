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Київські школи готуються до вторгнення: у підвалі облаштували бомбосховище

17 лютого 2022, 22:55

Тепер діти можуть відпрацьовувати її на практиці відпрацьовувати теорію цивільної оборони.

Бомбосховище зробили у підвалі / Скриншот

В одній з київських шкіл підвальні приміщення переобладнали під бункер на випадок обстрілів для захисту дітей в умовах можливої російської агресії. У приміщенні можна ховатися кілька днів.

Як йдеться у сюжеті ТСН, це звичайна Київська школа, де навчається 1700 учнів. Але бомбосховища там немає, тому укриття облаштували в підвальних приміщеннях.

У підземному укритті обладнали навчальний клас і тир. Також там можна зберігати продукти в холодильнику, щоб перебувати з дітьми тривалий час. А на випадок відсутності електропостачання є піч, яка опалюється дровами. Є вже водопостачання, в планах облаштувати туалет.

Більш того, там є навіть велосипед і укомплектований зразок тривожної сумки для учня – тут перш за все інформація про те, як зв'язатися з батьками, запас води, Туалетний папір, одноразовий посуд і медикаменти.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

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У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

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