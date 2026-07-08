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Зеленський провів зустріч з Трампом на саміті НАТО - що говорили про війну і Путіна

Юрій Берендій
8 липня 2026, 16:05оновлено 8 липня, 16:55
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Зеленський провів зустріч з Трампом на саміті НАТО - що говорили про війну і Путіна
/ Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

На полях саміту НАТО в Анкарі відбулася двостороння зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Головним фокусом переговорів стало американське бачення "шляху до завершення війни" та критична потреба Києва у протиракетних комплексах Patriot. Трансляцію зустрічі вів Офіс президента України.

Зеленський окреслив перелік питань, які планує обговорити з американським президентом.

За словами українського лідера, серед пріоритетів - посилення протиповітряної оборони України, перебіг переговорного процесу щодо завершення війни та старт роботи над угодою про безпілотники. Зеленський також подякував США за підтримку та висловив сподівання, що Трамп докладе максимум зусиль для досягнення миру.

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Patriot власного виробництва та удари по НПЗ

Одним із варіантів посилення української ППО може стати передача Києву технологій виробництва американських систем протиповітряної оборони.

"Таким чином вони не зможуть скаржитися, що ми даємо недостатньо. Робіть їх самостійно. Мені пташка нашепотіла, що ми надамо їм право виробляти Patriot. Ми покажемо, як їх робити", - сказав президент США, коментуючи можливість надання Україні права на виробництво систем Patriot.

Трамп навів приклад атаки на авіаносець "Авраам Лінкольн", коли зі 111 випущених ракет жодна не влучила в ціль, і повідомив про плани передати технологію союзникам.

"Ми надамо їм (союзникам США по НАТО, - ред.) право виробляти "Патріоти". Ми покажемо їм, як це робити. Компанія, яка їх виробляє, зараз будує чотири заводи, і всі зможуть це зробити за два-три місяці", - сказав Трамп.

Окремо він висловився щодо ударів українських сил по нафтопереробних заводах на території Росії. За його словами, така тактика може вплинути на терміни завершення бойових дій.

"Це ескалація, яка може призвести до кінця", - сказав Трамп на зустрічі з Зеленським.

Прогрес у переговорах і майбутнє України

Говорячи про перебіг мирного процесу загалом, Трамп визнав, що особисті якості обох лідерів ускладнюють швидке вирішення конфлікту, водночас наголосивши на позитивній динаміці останніх тижнів.

"Я вирішив багато війн, і ця - та, яка, на мою думку, буде найпростішою. Але тут багато відданості й любові до країн. Думаю, ми зробили великий прогрес за останні кілька тижнів, і побачимо, як усе піде", - заявив Трамп.

Американський президент також відзначив зміну характеру своїх стосунків із Зеленським порівняно з початком їхньої співпраці.

"Важко повірити, правда? Від Овального кабінету до сьогодні ми розвинули дуже хороші стосунки"? - додав він.

Окрему увагу глава Білого дому приділив економічному потенціалу України, зокрема покладам рідкісноземельних металів.

"Думаю, він (Зеленський, - ред.) збирається побудувати велику країну. Зараз ми маємо невелику частку в цій країні, тому що у нас є трохи землі в цій країні. Але в нас є корисні копалини. Це серед найбагатших запасів. Це одна з найкращих країн у світі для рідкісноземельних копалин", - сказав глава Білого дому.

Коли відбудуться переговори з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні поговорить із Володимиром Путіним, і додав, що російський лідер нібито прагне швидкого завершення війни.

"Я багато говорив із Путіним, менше - із Зеленським. Він (Путін, - ред.) хоче завершити війну", - сказав президент США.

За словами Трампа, умови Росії "стають м'якшими", а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж та очікувала. Президент США також повторив тезу, яку висловлює регулярно - про те, що конфлікту між Україною й Росією не сталося б, якби він на момент його початку обіймав посаду глави Білого дому.

"Я використав аналогію, і вона звучить просто, але частково правдиво. У тебе двоє дітей у парку, вони не люблять одне одного, і починають сваритися. Іноді треба дати їм боротися", - заявив Трамп, додавши, що між українським і російським народами "дуже мало різниці".

Місце для перемовин: Москва чи Європа

Окремою темою розмови стало можливе місце проведення мирних переговорів. Трамп запитав у Зеленського, чи готовий той поїхати до Москви.

"Там небезпечно, там дрони українські літають", - відповів Зеленський, додавши, що для зустрічі краще підійшло б інше місце, зокрема в Європі.

Сам Трамп також висловився щодо можливого власного візиту в Україну, зазначивши залежність такого рішення від міркувань безпеки.

"Я приїду до України. Але не знаю, чи дозволить мені це служба безпеки в період війни", - сказав Трамп, додавши, що "було б добре відвідати Київ".

Що заявив Марко Рубіо про здатність України бити вглиб території Росії

Логічним продовженням теми фронту стало питання про далекобійні удари Києва по російських нафтопереробних і військових заводах. На запит журналіста відповів очільник американської дипломатії Марко Рубіо, який працює безпосередньо над українським напрямком переговорів.

"Росіянам стає дедалі складніше захищати власний повітряний простір. Ми сподіваємося, що це створить простір для переговорів про закінчення цієї війни", - зауважив Рубіо.

Які гарантії безпеки Трамп готовий надати Україні

Питання довгострокових гарантій безпеки для Києва журналісти підіймали кілька разів упродовж брифінгу. Президент США уникнув конкретних формулювань, проте пообіцяв розробити спільний із європейцями пакет заходів на випадок повторної агресії Росії після підписання угоди.

"Ми будемо працювати над якоюсь безпечною... якщо нам вдасться укласти правильну угоду, ми допоможемо Європі. Ми розробимо якийсь пакет заходів безпеки, за який ми гарантуватимемо", - повідомив Трамп.

Чи погодиться Трамп закрити повітряний простір над Україною

Одне з найгостріших запитань стосувалося можливого закриття неба над українською територією в межах гарантій безпеки. Трамп не відкидав такого сценарію, пов'язавши його з майбутньою домовленістю між Києвом і Москвою.

"Мається на увазі протиповітряна оборона та винищувачі. Якщо це буде необхідно, то так. Коли ми укладемо угоду, то вона буде укладена, незалежно від того, чи будуть гарантії безпеки, чи ні", - заявив Трамп.

Як Зеленський оцінює зміну ініціативи на полі бою

Повертаючись до теми фронту, слово знову взяв український президент, який пояснив зміну динаміки бойових дій не чисельною перевагою, а технологічним відривом. За словами Зеленського, саме це дозволяє Силам оборони переносити акценти боротьби з наземних боїв у повітря.

"Зараз питання не в кількості людей, а насамперед у людях та технологіях. Ми маємо кращі технологічні рішення, ніж Росія, і саме тому ініціатива перейшла до нас. Ми знайшли спосіб перерізати їхнє логістичне забезпечення для армії", - пояснив Зеленський.

Якими будуть умови угоди щодо дронів між Україною і США

Окремим блоком перемовин стала тема безпілотників - тут Трамп визнав переваги української сторони у масовому виробництві дронів навіть в умовах війни. Президент США висловив упевненість, що домовленість про співпрацю в цій сфері буде укладена найближчим часом.

"Ми купуватимемо їхні безпілотники, а також самі їх виробляємо. Вони мають можливість виробляти їх у величезних кількостях, що просто вражає. У них немає таланту в інших - у вас є дуже талановиті люди", - резюмував Трамп.

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