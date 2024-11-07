Київ - під атакою дронів: чути вибухи, горить багатоповерхівка та бізнес-центр

У Печерському, Оболонському, Подільському, Голосіївському та Солом'янському районах міста впали уламки ворожих дронів.

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Наслідки атаки дронів на Київ 7 листопада 2024 року / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Що відомо:

У Києві працюють сили ППО

У п‘яти районах міста є пошкодження, спалахнули пожежі

Уранці 7 листопада в Києві працюють сили ППО через атаку російських дронів, яка триває з ночі. Чути звуки вибухів. У п‘яти районах міста є пошкодження.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в Печерському районі сталася пожежа та руйнування конструкцій багатоповерхівки внаслідок падіння уламків ворожого дрона.

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За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежу ліквідовано.

"Після пожежі на 33 поверсі на площі 50 м. кв. сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34 технічного поверху", - ідеться в повідомленні, яке опублікували о 6:00.

О 6:26 стало відомо, що внаслідок атаки російських безпілотників по Києву ще у двох районах зафіксовано падіння уламків - в Оболонському та Солом'янському.

В Оболонському - попередньо на верхньому поверсі бізнес-центру виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

У Солом'янському районі уламки впали на територію промислового підприємства. Достовірної інформації про постраждалих поки що немає.

Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред ​

О 06:29 у Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Києва залишатися в укриттях. За даними моніторингових каналів, існує нова загроза дронів.

"Правобережжя Києва - до трьох БПЛА з півночі на південь. Увага", - пише monitor.

06:35 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Подільському районі горить, за попередніми даними, двоповерховий приватний будинок.

06:44 У Солом'янському районі уламки впали на території медичного центру. Інформація про руйнування або постраждалих уточнюється.

06:53 У Соломʼянському районі госпіталізували одного потерпілого з території підприємства.

Також у цьому ж районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, спалахнула пожежа в приватному медзакладі. Відбувається евакуація. Потерпілих наразі немає.

О 07:01 у КМВА оновили дані щодо ворожої атаки на столицю. Повідомляється, що у п‘яти районах міста зафіксовано падіння уламків.

У Голосіївському районі:

є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою;

виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

У Печерському районі:

сталася пожежа в ресторані на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв. Є часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

Солом’янский район:

на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

попередньо уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

В Оболонському районі:

загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.

Подільський район:

унаслідок падіння уламків сталося загоряння в житловому будинку. Інформація уточнюється.

Повітряні атаки РФ на Київ - останні новини

У ніч на 7 листопада російські окупанти запустили по території України ударні БпЛА. У Києві лунали вибухи, над столицею фіксували ворожі дрони.

Главред писав, що рано вранці 5 листопада в Києві працювали сили ППО через атаку ворожих безпілотників. Повітряну тривогу в столиці було оголошено о шостій годині. Бойова робота з відбиття повітряної атаки проходила в Оболонському районі міста.

У ніч на 4 листопада Київ опинився під атакою російських дронів. Сили ППО знешкодили всі БПЛА ворога. Уламки збитих "шахедів" упали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

У ніч на 3 листопада в Києві та області прогриміла серія вибухів. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. У столиці внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

Російські загарбники в ніч 2 листопада запустили по Україні 71 ударний безпілотник, а також керовану авіаційну ракету. Вдалося збити 39 ворожих дронів.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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