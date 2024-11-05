Росія атакувала Київ дронами: на Оболоні працювали сили ППО

Жителів столиці закликали залишатися в укриттях до відбою тривоги.

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Сили ППО працюють по ворожих дронах / Колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

Київ - під атакою дронів

На Оболоні працюють сили ППО

Рано вранці 5 листопада в Києві працюють сили ППО через атаку ворожих безпілотників. Повітряну тривогу в столиці було оголошено о шостій годині.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, бойова робота з відбиття повітряної атаки відбувається в Оболонському районі міста.

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"Сили ППО працюють на Оболоні", - йдеться в заяві мера, опублікованій у Telegram-каналі о 06:32.

Жителів столиці закликали залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Раніше моніторингові канали повідомляли про небезпеку для правого берега столиці.

"Київ - 1х БпЛА з Півночі на місто. Правобережжя. Уважно", - писав monitor.

"1х БпЛА з Півночі наближається до Києва. Буде проходити Вишгород на Правий берег. Уважно в наступні 10 хвилин", - додали на каналі о 06:54.

О 07:15 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Зазначимо, у Київській області бойова робота з відбиття атаки ворожих безпілотників розпочалася ще на початку цієї ночі.

Крім того, у Повітряних силах інформували про рух "Шахедів", зокрема, вздовж водосховища курсом на Вишгород / Київ.

Увечері 4 листопада армія РФ запустила в бік України кілька груп ударних безпілотників. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Близько одинадцятої години сигнал тривоги пролунав і в столиці. Пізніше стало відомо про роботу ППО в районі Києва та в Київській області. Близько 02:40 у столиці тоді заявили про відбій тривоги.

Що відомо про дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред ​

Атаки дронів на Київ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 4 листопада Київ опинився під атакою російських дронів. Сили ППО знешкодили всі БПЛА ворога. Уламки збитих "шахедів" впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

У ніч на 3 листопада в Києві та області прогриміла серія вибухів. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. У столиці внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

Російські загарбники в ніч 2 листопада запустили по Україні 71 ударний безпілотник, а також керовану авіаційну ракету. Вдалося збити 39 ворожих дронів.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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