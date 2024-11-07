Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакує Україну роєм дронів: в Києві лунають вибухи, є суттєві пошкодження

Руслана Заклінська
7 листопада 2024, 01:56оновлено 7 листопада, 02:31
507
Російські окупанти запустили по Україні ударні дрони, в Києві та області працюють сили ППО.
РФ атакує Україну роєм дронів: в Києві лунають вибухи, є суттєві пошкодження
Росіяни атакують Україну дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ запустила по Україні БпЛА
  • Внаслідок ворожої атаки в Голосіївському районі Києва суттєво пошкоджена квартира
  • Виникла пожежа на території гаражного кооперативу

В ніч на 7 листопада російській окупанти запустили по території України ударні БпЛА. В Києві лунають вибухи, над столицею фіксують ворожі дрони. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

"Група ударних БпЛА з півночі курсом на Київ! Перебувайте в укриттях!" - закликали оборонці неба о 1:12.

відео дня

Близько 1:38 Київська міська військова адміністрація повідомила, що ворожі безпілотники перебувають у небі над містом. Сили ППО працюють по ворожих цілях.

Після цього у Києві чули серію вибухів. Влада закликала мешканців столиці залишатися в укриттях до завершення тривоги.

"Кілька ворожих БпЛА над містом! Триває бойова робота ППО", - йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, внаслідок російської атаки дронами суттєво пошкоджена квартира в Голосіївському районі столиці. Пожежі на місці немає. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Також в цьому районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу. Оперативні служби слідують на місце.Інформація щодо постраждалих не надходила.Дані уточнюються", - уточнив начальник КМВА Сергій Попко.

Хто такий Сергій Попко?

Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.

Оновлено о 2:28: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в деяких квартирах житлового будинку у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, ударною хвилею пошкоджені вікна.

"Звернень до медиків наразі не надходило. У місці поруч, де знаходяться гаражі, палає приміщення СТО. Працюють пожежні. До медиків там теж ніхто не звертався", - розповів він.

Рух ударних БпЛА по Україні

У повітряному просторі низки областей Уркаїни перебувають російські "Шахеди". За даними Повітряних сил, станом на 2:02 зафіксовано:

  • БпЛА над Києвом,
  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину,
  • БпЛА на межі Київщини та Черкащини
  • БпЛА на Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині у північно-західному напрямку
  • БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку
  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).
РФ атакує Україну роєм дронів: в Києві лунають вибухи, є суттєві пошкодження
Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Росія активно працює над підвищенням стійкості дронів-камікадзе "Шахед" до українських систем радіоелектронної боротьби. Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, що дрони часто літають колами та експериментують з висотою польоту, щоб уникнути виявлення системами ППО.

Також російські військові адаптували дрони-"Шахеди" для українських умов, зменшивши об’єм паливного бака і збільшивши бойову частину. Тепер деякі з них оснащені бойовою частиною до 80 кг, а також термобаричними зарядами, які створюють сильний вакуум та руйнівну ударну хвилю.

Як повідомляв Главред, Росія значно посилила свої можливості для масованих ракетних ударів по Україні. Експерт з авіації Валерій Романенко зазначив, що російські загарбники можуть чекати морозів для нанесення ударів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва БПЛА новини України війна Росії та України атака дронів Дрон Shahed-136
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакує Україну роєм дронів: в Києві лунають вибухи, є суттєві пошкодження

РФ атакує Україну роєм дронів: в Києві лунають вибухи, є суттєві пошкодження

01:56Україна
"Чудова розмова": Зеленський вперше після виборів в США поговорив з Трампом

"Чудова розмова": Зеленський вперше після виборів в США поговорив з Трампом

01:09Україна
"Результат не такий, як ми хотіли": Гарріс заявила, що не відмовляється від боротьби

"Результат не такий, як ми хотіли": Гарріс заявила, що не відмовляється від боротьби

00:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Путініст Філіп Кіркоров обманював усю РФ - правда відома

Путініст Філіп Кіркоров обманював усю РФ - правда відома

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

Останні новини

03:34

ЗСУ доведеться відступити з ще одного міста на Сході: існує загроза оточення

03:05

Порада на мільйон: як швидко вивести цвіль з герметика у ванній

02:30

Бійців КНДР можуть перекинути на Донбас: у РНБО розкрили сценарій

01:56

РФ атакує Україну роєм дронів: в Києві лунають вибухи, є суттєві пошкодження

01:30

Коли Донні зустрів Мел: історія кохання Дональда і Меланії Трамп

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:09

"Чудова розмова": Зеленський вперше після виборів в США поговорив з Трампом

00:48

"Результат не такий, як ми хотіли": Гарріс заявила, що не відмовляється від боротьби

06 листопада, середа
23:54

Зірка Жіночого кварталу розповіла про свої перші серйозні стосунки

23:33

У Німеччині розпалася "світлофорна" коаліція: Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера

Реклама
23:14

До інавгурації Трампа: Білий дім планує терміново надати Україні допомогу

23:02

Популярний вислів "присісти на доріжку": як він виник і що означає

22:57

Тіна Кароль уперше відкрито прокоментувала свої політичні амбіції

22:42

"Не потрібно сподіватися на краще": нардеп заявив, що тариф на світло суттєво зросте

22:35

"Чекає важка зима": до чого готуватися Україні після виборів в США – Жорін

22:20

Як королева Єлизавета відгукувалася про Дональда Трампа - деталі

22:16

Трамп може дати посаду Ілону Маску у Конгресі США: посол розкрив деталі

21:31

Армія КНДР вступила у бої проти України: у США розкрили деталі

21:26

Садівникам важливо знати: як обрізати гортензію восени, щоб вона гарно цвіла

21:16

Зеленський вперше з початку великої війни поїде до Угорщини: названа ціль візиту

21:00

Гарріс зателефонувала Трампу: у ЗМІ озвучили деталі розмови

Реклама
20:54

Обмежено придатні мають пройти ВЛК: в ТЦК назвали крайній термін

20:43

Юлія Тимошенко показала своє обличчя зблизька після тривалої паузи - деталі

20:41

Позитив зібрався на партнерські пологи і прокоментував стать первістка

20:36

Росіяни взимку готують прорив на 2 напрямках: Світан дав важливий прогноз

20:30

"Захоплення Херсону та Запоріжжя": якими будуть вимоги РФ на переговорах з Трампом

20:21

Чому у церкві не можна казати скільки годин: 7 заборон, які вбережуть від порчі

20:11

У Києві на станції метро пасажирка потрапила під потяг: що відомо

20:01

Складає "чорний список": Трамп уважно стежить, хто з світових лідерів не привітав його

19:57

Українці можуть збільшити розмір своєї пенсії: що потрібно зробити

19:14

Під ударом 2 міста, є поранені: РФ вдарила по Україні ракетами - що відомо

19:05

Чому Путіну не сподобається перемога ТрампаПогляд

19:04

"У 10 разів більші, ніж в ЗСУ": командир озвучив втрати ворога в Курській області

19:03

Українці отримають нову грошову допомогу напередодні зими: кому і скільки нададуть

18:59

США скорочуватимуть обсяги допомоги для України: аналітик дав невтішний прогноз

18:54

Менше ніж здається: скільки порошку треба засипати в пральну машину

18:51

У зв’язку з перемогою Трампа: ЄС потрібна нова стратегія щодо України - Орбан

18:35

PROBASS ∆ HARDI та НАОНІ-оркестра – фантастичне музичне шоу в Києві

18:35

В Україну йде потепління: у яких областях буде +15

18:08

Переломний момент: НАТО може різко змінити хід війни в Україні - що відомо

18:04

"Продавав" підроблені документи: СБУ "спіймала" начальника ТЦК на Закарпатті

Реклама
17:55

У США запустили міжконтинентальну ядерну ракету відразу після виборів президента

17:50

"Хотіла заспівати йому": на Анну Трінчер плюнув верблюдВідео

17:39

Гарріс і Байден готують заяву і дзвінок Трампу: ЗМІ дізналися подробиці

17:20

Ситуація критична: в Донецькій ОВА розповіли, як "виживає" прифронтове місто

17:17

Після перемоги Трампа на виборах: долар злетів до річного максимуму

17:14

Популярний шоумен і воїн ЗСУ отримав травму на Запорізькому напрямку

17:04

Навіщо класти монету у взуття: ритуал, від якого гроші потечуть рікоюВідео

16:55

Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні

16:54

"Ми досягли всіх своїх цілей": ЗСУ можуть вийти з Курської області - що відомо

16:49

Різке скорочення допомоги Україні: у CNN попередили про наслідки перемоги Трампа

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти