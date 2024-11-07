РФ атакує Україну роєм дронів: в Києві лунають вибухи, є суттєві пошкодження

Що відомо:
- РФ запустила по Україні БпЛА
- Внаслідок ворожої атаки в Голосіївському районі Києва суттєво пошкоджена квартира
- Виникла пожежа на території гаражного кооперативу
В ніч на 7 листопада російській окупанти запустили по території України ударні БпЛА. В Києві лунають вибухи, над столицею фіксують ворожі дрони. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та КМВА.
"Група ударних БпЛА з півночі курсом на Київ! Перебувайте в укриттях!" - закликали оборонці неба о 1:12.
Близько 1:38 Київська міська військова адміністрація повідомила, що ворожі безпілотники перебувають у небі над містом. Сили ППО працюють по ворожих цілях.
Після цього у Києві чули серію вибухів. Влада закликала мешканців столиці залишатися в укриттях до завершення тривоги.
"Кілька ворожих БпЛА над містом! Триває бойова робота ППО", - йдеться в повідомленні.
За даними КМВА, внаслідок російської атаки дронами суттєво пошкоджена квартира в Голосіївському районі столиці. Пожежі на місці немає. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
"Також в цьому районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу. Оперативні служби слідують на місце.Інформація щодо постраждалих не надходила.Дані уточнюються", - уточнив начальник КМВА Сергій Попко.
Хто такий Сергій Попко?
Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.
Оновлено о 2:28: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в деяких квартирах житлового будинку у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, ударною хвилею пошкоджені вікна.
"Звернень до медиків наразі не надходило. У місці поруч, де знаходяться гаражі, палає приміщення СТО. Працюють пожежні. До медиків там теж ніхто не звертався", - розповів він.
Рух ударних БпЛА по Україні
У повітряному просторі низки областей Уркаїни перебувають російські "Шахеди". За даними Повітряних сил, станом на 2:02 зафіксовано:
- БпЛА над Києвом,
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину,
- БпЛА на межі Київщини та Черкащини
- БпЛА на Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині у північно-західному напрямку
- БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку
- БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).
Атаки РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, Росія активно працює над підвищенням стійкості дронів-камікадзе "Шахед" до українських систем радіоелектронної боротьби. Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, що дрони часто літають колами та експериментують з висотою польоту, щоб уникнути виявлення системами ППО.
Також російські військові адаптували дрони-"Шахеди" для українських умов, зменшивши об’єм паливного бака і збільшивши бойову частину. Тепер деякі з них оснащені бойовою частиною до 80 кг, а також термобаричними зарядами, які створюють сильний вакуум та руйнівну ударну хвилю.
Як повідомляв Главред, Росія значно посилила свої можливості для масованих ракетних ударів по Україні. Експерт з авіації Валерій Романенко зазначив, що російські загарбники можуть чекати морозів для нанесення ударів.
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