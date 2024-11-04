Нічна атака РФ на Київ: сили ППО збили всі ворожі дрони

Уламки збитих "шахедів" упали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

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Дрони РФ знову атакували Київ / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

РФ атакувала Київ дронами

Усі ворожі безпілотники були збиті

Уламки БПЛА впали у двох районах столиці

У ніч на 4 листопада Київ опинився під атакою російських дронів. Сили ППО знешкодили всі БПЛА ворога.

"Чергова ніч із черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил Росії. Ворог використав уже звичну тактику. Але знову не досяг мети - наші сили оборони доклали максимум зусиль, щоб усі БпЛА противника були знешкоджені", - повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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Уламки збитих "шахедів" упали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

Як уточнили в КМВА, було зафіксовано локальні пожежі - горіла трава і підстилка. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Дрони "Шахед" - що про них відомо ​ / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, у ніч на 4 листопада в Харкові прогриміли потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту КАБами. У результаті було пошкоджено супермаркет у Шевченківському районі міста. Постраждали понад 10 осіб.

У ніч на 3 листопада в Києві та області прогриміла серія вибухів. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. У столиці внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

Російські загарбники в ніч 2 листопада запустили по Україні 71 ударний безпілотник, а також керовану авіаційну ракету. Вдалося збити 39 ворожих дронів.

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