Київ накрив їдкий смог: столиця у ТОП-10 міст світу з найбруднішим повітрям

Причиною погіршення якості повітря є пожежі в екосистемі Київської області, казуть у Міндовкілля.

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У Києві високий рівень забруднення повітря / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram-канал

У суботу, 21 вересня, у Києві суттєво погіршилася якість повітря. У столичному повітрі зафіксовано підвищену концентрацію пилу. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Ввечері мешканці столиці почали скаржитися на утруднене дихання. У деяких районах міста з'явився неприємний запах, видимість значно знизилась - Київ накрив смог.

За даними моніторингового сервісу IQAir, концентрація твердих часточок у повітрі перевищує норму більш ніж у вісім разів. Київ посів сьоме місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям.

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Рейтинг міст світу із найзабрудненішим повітрям

У КМДА підтвердили, що станом на 19:00 у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Збільшення концентрації пилу є результатом пожеж в екосистемі Київської області.

"Причиною є горіння торф'яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер", - підтвердили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міська влада рекомендує мешканцям обмежити перебування на вулиці, закрити вікна та пити багато води. Якщо є можливість, варто використовувати очищувачі повітря для поліпшення стану в приміщеннях.

Як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я / Інфографіка: Главред

Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

Погіршення якості повітря в Україні - останні новини

Нагадаємо, 20 вересня у столиці зафіксували значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Погіршення якості повітря у Києві та околицях викликане горінням торф'яників і змінами температури.

Також мешканців Києва закликали не провітрювати приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.

Як повідомляв Главред, 3 вересня у Києві спостерігалось тимчасове погіршення якості повітря. Тоді у Броварському районі горів торф на площі 3,74 га, у столиці виник неприємний запах.

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