Київ накрив їдкий смог: столиця у ТОП-10 міст світу з найбруднішим повітрям

У суботу, 21 вересня, у Києві суттєво погіршилася якість повітря. У столичному повітрі зафіксовано підвищену концентрацію пилу. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Ввечері мешканці столиці почали скаржитися на утруднене дихання. У деяких районах міста з'явився неприємний запах, видимість значно знизилась - Київ накрив смог.
За даними моніторингового сервісу IQAir, концентрація твердих часточок у повітрі перевищує норму більш ніж у вісім разів. Київ посів сьоме місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям.
У КМДА підтвердили, що станом на 19:00 у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Збільшення концентрації пилу є результатом пожеж в екосистемі Київської області.
"Причиною є горіння торф'яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер", - підтвердили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
Міська влада рекомендує мешканцям обмежити перебування на вулиці, закрити вікна та пити багато води. Якщо є можливість, варто використовувати очищувачі повітря для поліпшення стану в приміщеннях.
Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)?
Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.
Погіршення якості повітря в Україні - останні новини
Нагадаємо, 20 вересня у столиці зафіксували значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Погіршення якості повітря у Києві та околицях викликане горінням торф'яників і змінами температури.
Також мешканців Києва закликали не провітрювати приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.
Як повідомляв Главред, 3 вересня у Києві спостерігалось тимчасове погіршення якості повітря. Тоді у Броварському районі горів торф на площі 3,74 га, у столиці виник неприємний запах.
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