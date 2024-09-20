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У Києві погіршилося повітря: влада звернулася до місцевих жителів з серйозною заявою

Альона Вороніна
20 вересня 2024, 12:30оновлено 20 вересня, 13:24
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Причиною серйозного погіршення якості повітря є пожежі у трьох областях. Місцевим жителям сказали, що робити, щоб пил, сажа і дим не вплинули на здоров’я.
Ухудшение качества воздуха в Киеве
У Києві погіршилася якість повітря/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС України в Київській області

Погіршення якості повітря у Києві та його околицях спричинене горінням торф'яників та інших екосистем на Київщині, а також осінніми перепадами температур.

Станом на 10:00 п’ятниці, 20 вересня, у повітрі столиці та її околиць фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Причина – горіння торф'яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму", – зазначили у відомстві.

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У Міндовкілля дали поради, що робити, щоб зменшити негативний вплив забрудненого повітря на здоров’я:

  • обмежити перебування на вулиці,
  • утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі,
  • щільно зачиняти вікна та двері,
  • відмовитися від провітрювання квартири за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря,
  • проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях,
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день,
  • якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, то варто стежити за тим, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки;
  • у разі погіршення самопочуття варто звернутися до лікаря.

Також у відомстві наголосили, що особливу увагу на ці поради варто звернути людям, які мають хвороби дихальної і серцево-судинної систем.

"Нагадаємо, що щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря. Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення", – додали у Міндовкілля.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье инфографика
Як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я/ Інфографіка: Главред

Пожежі в екосистемах тривають

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що задимлення спричинене зміною вітру і незначними осередками пожеж в екосистемах, зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей.

"За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер. Радіаційний фон у нормі", – додали в МВС.

Також у відомстві розповіли, що пожежі в екосистемах тривають, рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах загальною площею близько 2 200 га. До робіт залучені близько 860 осіб та 201 одиниця техніки ДСНС, а також 3 пожежні потяги Укрзалізниці.

Ухудшение качества воздуха в Киеве
Погіршення якості повітря у Києві/ МВС України

Якість повітря покращиться не скоро

За словами синоптикині Наталії Діденко, у повітрі зараз підвищена концентрація зважених часток (пилу). А оскільки зараз в Україні домінує антициклон і сильного вітру чи дощів поки що не очікується, то це сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря.

Діденко зазначила, що найближче посилення вітру у Києві очікується у наступну середу, 25 вересня, що дає надію на розсотування повітря. Дощів поки що також не видно, найближчі опади можуть бути з 27, 28 вересня.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що у Києві сильно погіршилося повітря. У Вишгородському районі зафіксовано пожежі. Наслідки відчуваються в столиці.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заморозки накриють частину України – стало відомо, де буде мінусова температура. У багатьох регіонах нічна температура повітря опуститься до +6 градусів, але подекуди будуть навіть заморозки.

Також повідомлялося, що у нашій державі вдарить аномальна спека – стало відомо, де в Україні буде +29 градусів. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 16 по 22 вересня.

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