У Києві погіршилося повітря: влада звернулася до місцевих жителів з серйозною заявою

Погіршення якості повітря у Києві та його околицях спричинене горінням торф'яників та інших екосистем на Київщині, а також осінніми перепадами температур.
Станом на 10:00 п’ятниці, 20 вересня, у повітрі столиці та її околиць фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Причина – горіння торф'яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму", – зазначили у відомстві.відео дня
У Міндовкілля дали поради, що робити, щоб зменшити негативний вплив забрудненого повітря на здоров’я:
- обмежити перебування на вулиці,
- утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі,
- щільно зачиняти вікна та двері,
- відмовитися від провітрювання квартири за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря,
- проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях,
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день,
- якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, то варто стежити за тим, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки;
- у разі погіршення самопочуття варто звернутися до лікаря.
Також у відомстві наголосили, що особливу увагу на ці поради варто звернути людям, які мають хвороби дихальної і серцево-судинної систем.
"Нагадаємо, що щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря. Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення", – додали у Міндовкілля.
Пожежі в екосистемах тривають
У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що задимлення спричинене зміною вітру і незначними осередками пожеж в екосистемах, зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей.
"За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер. Радіаційний фон у нормі", – додали в МВС.
Також у відомстві розповіли, що пожежі в екосистемах тривають, рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах загальною площею близько 2 200 га. До робіт залучені близько 860 осіб та 201 одиниця техніки ДСНС, а також 3 пожежні потяги Укрзалізниці.
Якість повітря покращиться не скоро
За словами синоптикині Наталії Діденко, у повітрі зараз підвищена концентрація зважених часток (пилу). А оскільки зараз в Україні домінує антициклон і сильного вітру чи дощів поки що не очікується, то це сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря.
Діденко зазначила, що найближче посилення вітру у Києві очікується у наступну середу, 25 вересня, що дає надію на розсотування повітря. Дощів поки що також не видно, найближчі опади можуть бути з 27, 28 вересня.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Раніше повідомлялося, що у Києві сильно погіршилося повітря. У Вишгородському районі зафіксовано пожежі. Наслідки відчуваються в столиці.
Погода в Україні – останні новини
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заморозки накриють частину України – стало відомо, де буде мінусова температура. У багатьох регіонах нічна температура повітря опуститься до +6 градусів, але подекуди будуть навіть заморозки.
Також повідомлялося, що у нашій державі вдарить аномальна спека – стало відомо, де в Україні буде +29 градусів. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 16 по 22 вересня.
Вас також може зацікавити:
- Чому на стінах з'являється пліснява: 4 найкращі способи, як позбутися від проблеми
- Котик заховався у кімнаті: знайти його за 6 секунд зможуть лише люди "орлиним зором"
- Знайти 3 відмінності між картинками зможуть лише справжні детективи: складна загадка
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред