У Києві погіршилося повітря: влада звернулася до місцевих жителів з серйозною заявою

Причиною серйозного погіршення якості повітря є пожежі у трьох областях. Місцевим жителям сказали, що робити, щоб пил, сажа і дим не вплинули на здоров’я.

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-uhudshilsya-vozduh-vlasti-obratilis-k-mestnym-zhitelyam-s-sereznym-zayavleniem-10598723.html Посилання скопійоване

У Києві погіршилася якість повітря/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС України в Київській області

Погіршення якості повітря у Києві та його околицях спричинене горінням торф'яників та інших екосистем на Київщині, а також осінніми перепадами температур.

Станом на 10:00 п’ятниці, 20 вересня, у повітрі столиці та її околиць фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Причина – горіння торф'яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму", – зазначили у відомстві. відео дня

У Міндовкілля дали поради, що робити, щоб зменшити негативний вплив забрудненого повітря на здоров’я:

обмежити перебування на вулиці,

утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі,

щільно зачиняти вікна та двері,

відмовитися від провітрювання квартири за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря,

проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях,

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день,

якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, то варто стежити за тим, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки;

у разі погіршення самопочуття варто звернутися до лікаря.

Також у відомстві наголосили, що особливу увагу на ці поради варто звернути людям, які мають хвороби дихальної і серцево-судинної систем.

"Нагадаємо, що щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря. Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення", – додали у Міндовкілля.

Як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я/ Інфографіка: Главред

Пожежі в екосистемах тривають

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що задимлення спричинене зміною вітру і незначними осередками пожеж в екосистемах, зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей.

"За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер. Радіаційний фон у нормі", – додали в МВС.

Також у відомстві розповіли, що пожежі в екосистемах тривають, рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах загальною площею близько 2 200 га. До робіт залучені близько 860 осіб та 201 одиниця техніки ДСНС, а також 3 пожежні потяги Укрзалізниці.

Погіршення якості повітря у Києві/ МВС України

Якість повітря покращиться не скоро

За словами синоптикині Наталії Діденко, у повітрі зараз підвищена концентрація зважених часток (пилу). А оскільки зараз в Україні домінує антициклон і сильного вітру чи дощів поки що не очікується, то це сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря.

Діденко зазначила, що найближче посилення вітру у Києві очікується у наступну середу, 25 вересня, що дає надію на розсотування повітря. Дощів поки що також не видно, найближчі опади можуть бути з 27, 28 вересня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що у Києві сильно погіршилося повітря. У Вишгородському районі зафіксовано пожежі. Наслідки відчуваються в столиці.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заморозки накриють частину України – стало відомо, де буде мінусова температура. У багатьох регіонах нічна температура повітря опуститься до +6 градусів, але подекуди будуть навіть заморозки.

Також повідомлялося, що у нашій державі вдарить аномальна спека – стало відомо, де в Україні буде +29 градусів. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 16 по 22 вересня.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред