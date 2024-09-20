У Києві сильно погіршилося повітря: у чому причина і що робити

У Вишгородському районі зафіксовано пожежі. Наслідки відчуваються в столиці.

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У Києві погіршився стан повітря / Колаж: Главред, фото: УНІАН, КМДА

Столична влада попередила жителів Києва про тимчасове погіршення стану повітря. Ймовірною причиною є пожежі в екосистемі Київської області. Городян закликали утриматися від провітрювання приміщень та обмежити тривале перебування на вулиці.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації завислих часток (пилу).

За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі було зафіксовано у Вишгородському районі.

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До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як повідомляв Главред, у Києві 20 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики цього дня опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°, передає Укргідрометцентр.

Раніше завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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