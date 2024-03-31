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Указ підписано: Путін хоче призвати в армію навесні 150 тисяч осіб

Дмитро Відоменко
31 березня 2024, 12:09
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов в армію - на службу планують призвати 150 тисяч осіб.
Путін, мобілізація
Путін підписав указ про мобілізацію 150 тисяч осіб / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

У Росії опублікували указ лідера держави Володимира Путіна про весняний призов, де йдеться про план призову в російські окупаційні війська 150 тисяч осіб. Згідно з підписаним документом, призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 липня нинішнього року

Також повідомляється, що призиватися в російську армію будуть громадяни РФ від 18 до 30 років.

Варто зазначити, що під час весняного призову 2023 року планувалося набрати 147 тисяч осіб. А під час попереднього весняного призову в армію окупантів вирушили 134,5 тисячі новобранців.

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Мобілізація в Росії (з 2022)

Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, який призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол.У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, попутно посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".

Мобілізація в Росії - новини за темою

Директор Росії Володимир Путін хоче набрати 420 тисяч осіб у рамках нової мобілізації, повідомляли восени 2023 року в розвідці Міноборони Великої Британії. Відкритої кампанії із призову у війська окупантів росіяни проводити не будуть.

Співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія політично не готова до нової мобілізації. На його думку, російська влада відкрито не говорить про призов, щоб не загострювати ситуацію.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що після виборів Путіна в Росії почнеться загальна мобілізація. У країні будуть посилені цензура і репресії.

Публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в інтерв'ю Главреду говорив, що оголошення мобілізації відкладається Кремлем - адже це психологічний бар'єр, за яким російська влада не знає, що буде далі. Коментуючи можливість оголошення нової хвилі мобілізації в Росії після теракту в "Крокусі" експерт зауважив, що судячи з реакції російської влади, можна сказати, що вона не була дуже готова до цього.

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Володимир Путін мобілізація в армію війна Росії та України
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