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"Кожен сантиметр землі просякнутий кров'ю": Зеленський назвав битву за Бахмут вирішальною

22 грудня 2022, 08:52
Зеленський у Конгресі США сказав, що українці потребують американської допомоги, щоб не просто вистояти в боях, а й перемогти на полі битви.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що битва за Бахмут визначить хід війни / Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Бахмут на Донеччині визначить, як далі розвиватиметься війна в Україні. Про це Зеленський сказав під час виступу в Конгресі США.

За його словами, російські окупанти "використовують все" проти українських міст – таких, як Бахмут, але Україна "тримає оборону і ніколи не здасться".

"У минулому році там, в Бахмуті, проживали 70 000 осіб, а зараз залишилося всього кілька цивільних. Кожен сантиметр цієї землі просочений кров'ю... Донбас кілька разів переходив з рук в руки в запеклих і навіть рукопашних боях. Але український Донбас стоїть", - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що українці потребують американської допомоги, щоб не просто стояти в таких боях, а щоб їх переламати і перемогти на полі битви. За словами президента, Україні потрібна військова допомога США, зокрема, системи протиповітряної оборони Patriot.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати Представників і Сенату на підтримку демократії.

Конгресмени стоячи вітали лідера України оплесками кілька хвилин поспіль.

Зеленського в Конгресі вітали стоячи
Зеленського в Конгресі вітали стоячи / скріншот

Візит Зеленського в Бахмут

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області. Там він зустрівся з військовими і вручив їм державні нагороди.

Після цієї новини в Кремлі поспішили заявити, що російський диктатор Володимир Путін також був на фронті. Однак журналісти-розслідувачі з'ясували, що "зоною СВО", в якій нібито був президент РФ, виявився російський Ростов-на-Дону.

Тим часом у росіян почалася істерика після візиту президента України Володимира Зеленського до Бахмута на Донеччині. Це місто російські окупанти безуспішно штурмують вже кілька місяців поспіль і не можуть домогтися жодеих успіхів. Армія РФ перекинула туди значні сили, проте це не допомогло загарбникам.

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