Дійсно був, але вже поїхав: прессекретар Зеленського підтвердив його візит до Бахмута

Як каже Сергій Нікіфоров, президентський спікер, Володимир Зеленський у Бахмуті нагородив бійців ЗСУ відзнаками та цінними подарунками.

Прессекретар президента Зеленського підтвердив його візит до Бахмута / колаж фото УНІАН

Володимир Зеленський дійсно приїжджав до міста Бахмут, що на Донеччині, з неанонсованим візитом. Цю інформацію Суспільному підтвердив його прессекретар Сергій Нікіфоров.

"Володимир Зеленський відвідав передові позиції в Бахмуті, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав", - сказав він.

Ситуація в Бахмуті

Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значні успіхи окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просування в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 листопада.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

Пізніше в ISW відзначили, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

У ISW нагадали, що військові з кінця травня постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста, а в наступні шість місяців змогли захопити всього лише кілька кілометрів території. При цьому вони зазнали велику кількість жертв.

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