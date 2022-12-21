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"Зона СВО" опинилася в Ростові: Кремль спіймали на брехні про візит Путіна на фронт

21 грудня 2022, 06:56
Після візиту Зеленського до Бахмута в Кремлі поспішили заявити, що Путін теж їздив "на війну". Судячи з усього, це виявилося брехнею.
Володимир Путін
Володимир Путін ймовірно був у Ростові-на-Дону, а не на фронті / скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня поїхав в Бахмут - в цьому місті Донецької області точаться одні з найзапекліших боїв з російськими окупантами. Після цієї новини в Кремлі поспішили заявити, що російський диктатор Володимир Путін також був на фронті. Втім, традиційно це виявилося неправдою - журналісти-розслідувачі запевняють, що господар Кремля був у Ростові-на-Дону.

Зазначимо, першим, хто написав, що Путін був у зоні так званої "спеціальної воєнної операції", був депутат російського парламенту Андрій Гурульов. Це сталося за кілька годин після того, як стало відомо, що Зеленський поїхав до Бахмута.

Пізніше заяву Гурулева прокоментував спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Якщо він (Гурульов, - ред.) має на увазі штаб, де він був у п'ятницю, то так", - сказав прессекретар Путіна.

При цьому він не уточнив, де саме знаходиться цей штаб і що конкретно мають на увазі під "зоною СВО".

Розслідувачі Telegram-каналу Агентство. Новини повідомили, що "зоною СВО" виявився російський Ростов-на-Дону.

За їхніми словами, вивчивши відео відвідування Путіним штабу, вони прийшли до висновку, що російський диктатор відвідував штаб військ Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

"Великий круглий стіл зі штабу ПВО та інтер'єр кімнати, в якій він розташований, збігаються з тим, що видно під час відвідування Путіним штабу родів військ", - йдеться у повідомленні.

'Зона СВО' опинилася в Ростові: Кремль спіймали на брехні про візит Путіна на фронт
Фото t.me/agentstvonews

До слова, той же штаб в листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває в "зоні проведення спецоперації".

Візит Зеленського до Бахмута 20 грудня

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області, де йдуть одні з найзапекліших боїв з російськими окупантами.

В Офісі президента уточнили, що президент зустрівся з військовими і вручив державні нагороди.

Тим часом у росіян почалася істерика після візиту президента України Володимира Зеленського до Бахмута на Донеччині. Це місто російські окупанти безуспішно штурмують вже кілька місяців поспіль і не можуть домогтися жодних успіхів. Армія РФ перекинула туди значні сили, проте це не допомогло загарбникам.

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