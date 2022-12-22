Захід допоможе Україні перемогти РФ на полі бою, але не може дати все, що вимагає Київ - Байден

Поставки Україні зенітних ракетних комплексів Patriot спрямовані на посилення оборони, а не ескалацію війни з Росією, сказав Джо Байден.

Захід дасть Україні потрібну зброю, але не може передати все - Байден / скріншот Youtube

Військова допомога Україні від США у вигляді постачань ЗРК Patriot - це необхідність закрити небо, а не крок до ескалації війни. Захід дасть Києву все, щоб українська армія добилася успіхів на полі бою. Однак Штати і країни-союзники не можуть передати повний перелік необхідної українцями зброї, щоб уникнути розколу НАТО з ЄС і початку Третьої світової війни. Про це заявив американський президент Джо Байден.

Під час спільної з президентом Зеленським пресконференції він розповів про те, що передача Україні ППО Patriot не є кроком до ескалації військових дій. ЗРК передаються для того, щоб закрити українське небо від атак російських окупантів у повітрі.

"Це оборонна зброя. Це не ескалація, це оборона. Якщо припиняться напади, вони не будуть їх використовувати", - сказав Байден.

Захід не може дати Україні всі необхідні озброєння

Однак, за словами глави Білого дому, колективний Захід не може надати Україні всіх озброєнь, яких вимагає Київ. Як стверджує він, це можна призвести до розколу в Північноатлантичному альянсі і Євросоюзі і Третьої світової війни.

"Чому ми не дамо Україні все, що вони хочуть, щоб ми дали? З двох причин. Є цілий Альянс, якому критично важливо підтримувати Україну. І якщо ми дамо Україні те, що фундаментально відрізняється від того, що вже туди надходить, це може призвести до розколу НАТО, ЄС і всього світу", - вважає Байден.

При цьому він зазначив, що Україна може добитися перемоги над Росією на полі бою, і Захід надасть їй відповідну військову допомогу.

"Ми дамо Україні те, що їй треба, щоб добитися успіху на полі бою", - підкреслив президент США Джо Байден.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня поїхав з візитом до США. Український гарант вирушив у першу міжнародну поїздку з моменту повномасштабного нападу Росії. Він провів зустріч з президентом Штатів Джо Байденом, американськими високопосадовцями та виступив у Конгресі.

Під час спільної пресконференції Байден заявив, що Україні передається батарея ЗРК Patriot. Крім того, за його словами, 50 держав відправлять Києву більше 2 тисяч танків, іншої бронетехніки, 800 артилерійських систем, більше 2 мільйонів артилерійських снарядів і більше 50 MLRS.

Президента України Володимира Зеленського під час його виступу в Конгресі США парламентарії вітали стоячи і оплесками.

Зеленський закликав Штати посилити військову підтримку України І сказав, що битва за Бахмут на Донеччині визначить, як розвиватимуться події надалі. Крім того, Зеленський зазначив, що Київ не просить Вашингтон відправляти своїх солдатів на війну РФ проти України.

Інші новини: