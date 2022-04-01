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"Кожен день, як останній. Йдемо на вірну загибель": окупант поділився одкровеннями з близькими

1 квітня 2022, 22:26

Дух окупантів зломлений. Вони скаржаться на своє командування, яке незважаючи на багатотисячні смерті солдатів змушує їх "йти вперед".

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Окупанти не хочуть воювати і скаржаться на величезні втрати / Facebook / NGUmainpage

Російські окупанти відверто визнають, що прийшли в Україну помирати. Про це вони розповідають своїм близьким в телефонних розмовах, свідченням чого є чергове радіоперехоплення бесіди солдата російської армії з рідними. Розмова опублікована на ютуб-каналі Антона Геращенка.

- "Багато втрат?"- запитує окупанта жіночий голос.

- "Нормально. Більше, ніж там було".

- "Я зрозуміла. Ти себе як відчуваєш?"

- "Зломлений".

- "Тримайся, Саша"

- "Я не знаю... Тут кожен день, як останній"

- "Висновки не збираються ніякі робити?"

- "Ні, ми тільки вперед йдемо і все".

- "Зрозуміло".

- "А людей немає. Потихеньку на вірну загибель йдемо".

Ось такими новинами "радують" своїх близьких ті, хто прийшов на українську землю в якості "визволителя" або "на навчання".

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

Дивіться відео: як по-звірячому російські окупанти грабують українців

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