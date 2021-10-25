"Вистачить на кілька годин": в областях України заявили про критичну ситуацію з киснем

ковід кисень / Reuters

В Україні кілька областей вже заявили про критичну ситуацію в COVID-лікарнях.

Так, керівник Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар розповів про ситуацію з киснем для пацієнтів у медзакладах міста. За його словами, кисню залишилося всього на кілька годин.

Як пояснив Кухар, постачальник через проблеми з українськими заводами, які виробляють кисень, не може виконувати контракт в повному обсязі. Наслідком цього є те, що постачання кисню затримуються.

"На сьогодні в COVID-лікарнях міста склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При тому невідомо в який саме час доби ця поставка відбудеться", - сказав він.

Кухар зазначив, що проблему з нестачею кисню зараз вирішують за допомогою кисневої станції і кисневих концентраторів.

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"Найважчі пацієнти переведені на кисневі станції в обох лікарнях, тому все необхідне, що стосується надання медичної допомоги, ми робимо. У чернігівських лікарнях зараз перебувають 317 пацієнтів з діагнозом COVID. З них на кисневій підтримці - 218 осіб, на ШВЛ - 9 пацієнтів", - розповів керівник лікарні.

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Крім того, заступник мера міста Марія Місюрова на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради заявила, що в медустановах виникли проблеми з постачанням кисню.

"Ситуація з киснем досить напружена. Поки кисню вистачає, але зараз 97% пацієнтів потребують кисневої підтримки", - сказала чиновниця.

Згідно з даними на ранок неділі, 24 жовтня, коронавірус в Україні діагностовано у 20 971 людини. Вірус знайшли у 1533 дітей і 237 медичних працівника.

За минулі 24 години з діагнозом коронавірус госпіталізовано 5 924 людини. Загинули 386 людей. Видужала 6 081 людина.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін стверджував, що влада прогнозує пік захворюваності на COVID-19 в країні в кінці жовтня і до середини листопада. Поступовий спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.