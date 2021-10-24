В Одесі важким хворим на COVID-19 "продають" місце в реанімації за сотні доларів – ЗМІ

В Одесі за місце в реанімації пропонують до 3 тисяч доларів / УНІАН

В Одесі та областях спостерігається важка ситуація з прийомом хворих коронавірусом. Для хворих не вистачає кисню, а для пацієнтів з не COVID-19 – місць. Місцеві медіа повідомляють, що важким хворим на інфекцію пропонують заплатити значну суму за місце в реанімації.

Схема працює так: лікарі дають завищену статистику і "притримують" кілька ліжок у відділенні для особливо платоспроможних хворих. Про це повідомили в низці місцевих ЗМІ, цю ж інформацію підтверджують і волонтери. Водночас назву лікарні не повідомляють з етичних причин.

Також кажуть, що бувають випадки, коли родичі пропонують непогані гроші за госпіталізацію, але медики відмовляють. Коли місць фізично немає, відключати від кисню хворого, звичайно, ніхто не буде.

При цьому пацієнтів з Одеси возять в обласні лікарні: у Чорноморськ, Біляївку, Роздільну, Овідіополь. Однак і там останні кілька днів місць ледве вистачає.

"Вчора Біляївка приймала. А в основному ніхто вже не приймає. Ось їх катають туди сюди. І з сатурацією, і критичних не беруть", – розповів співрозмовник видання.

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"Для бабусі не знайшлося місця"

Цю інформацію підтвердила і волонтер, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці в фейсбуці. Вона пише, що волонтери не змогли знайти місця в стаціонарі 86-річній бабусі з низькою сатурацією. Водночас іншому важкому пацієнту за сто доларів місце знайшлося.

За її словами, за місце в реанімації їй також пропонували заплатити 1 тисячу доларів. "Знаю, що люди платили і більше", – додала Ножевнікова.

Скріншот листування / Фото з Фейсбуку Ножевнікової

Крематорій в Одесі працює без перерв

Через спалах коронавірусу крематорій в Одесі працює без перерв. Як розповів директор Володимир Букач, кількість кремацій така ж, як у квітні-травні минулого року, в середньому – це сорок кремацій на день.

За його словами, до піка люди могли вибрати час для прощання. Найчастіше вибирали в районі обіду, проте наразі вибирати не доводиться.