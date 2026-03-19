"Багатії майбутнього": експерт розповів, які професії залишаться поза впливом ШІ

Штучний інтелект може стати першою технологією, яка серйозно загрожує робочим місцям людей з вищою освітою.

https://glavred.net/techno/bogachi-budushchego-ekspert-skazal-kakie-professii-ostanutsya-vne-vlasti-ii-10750289.html Посилання скопійоване

Експерт розповів, які професії залишаться поза сферою впливу ШІ

Коротко:

ШІ здатний замінити багатьох фахівців, чия робота пов'язана з комп'ютером

Люди, зайняті фізичною працею, отримують перевагу

Нідерландський економіст Йона ван Лоенен поділився своїм поглядом на вплив штучного інтелекту на ринок праці та визначив ключові переваги європейської економіки. Про це повідомляє Focus Online.

На його думку, штучний інтелект може стати першою технологією, яка серйозно загрожує робочим місцям людей з вищою освітою. Якщо раніше автоматизація в першу чергу витісняла представників робітничих професій — як це було за часів промислової революції, — то зараз ситуація змінюється.

відео дня

Експерт зазначає, що ШІ здатний замінити багатьох фахівців, чия робота пов'язана з комп'ютером. Водночас люди, зайняті фізичною працею, навпаки, отримують перевагу. За словами ван Лоенена, саме вони можуть стати "багатіями майбутнього".

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Говорячи про економічну силу Європи, економіст виділяє відразу кілька ключових напрямків. Серед них — розвинене сільське господарство, потужна суднобудівна галузь, сильна промислова база та успішний фармацевтичний сектор. Окремо він підкреслює важливу особливість європейської економіки — розвинену систему малого та середнього бізнесу, якій, на його думку, США можуть тільки позаздрити.

При цьому в Європі, на відміну від Сполучених Штатів, значно менше великих технологічних гігантів. Зате тут сформовано різноманітне підприємницьке середовище, де конкурують безліч невеликих компаній. Саме така структура, як зазначається, сприяє стійкості та ефективності ринкової економіки.

Ще однією особливістю Європи є більш рівномірний розподіл доходів і добробуту серед населення.

У публікації також наведено список професій, які будуть найбільш затребувані у 2026 році. До нього увійшли:

Операційний менеджер

Медсестри

Педагоги

Менеджери з продажу

Вчителі

Адміністративні помічники

Соціальні працівники

ІТ-менеджери

Ерготерапевти

Соціальні педагоги

Економіст Вірджинія Зондергельд окремо пояснила, чому рейтинг очолює саме менеджер з операційної діяльності. Незважаючи на скорочення в офісних професіях, ця роль стає ключовою.

За її словами, операційні менеджери відповідають за оптимізацію процесів, підвищення ефективності та зниження витрат — навички, які особливо цінуються в умовах економічної нестабільності та активного впровадження штучного інтелекту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред