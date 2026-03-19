Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

У мережі поширилися чутки про нібито посилення мобілізаційних заходів у Києві, однак у ТЦК заявили, що все відбувається у звичному режимі без змін.

В ТЦК відреагували на інформацію про нібито посилення мобілізації

В Україні поширилась інформація про нібито посилення мобілізаційних заходів в Києві та перекриття доріг працівниками ТЦК та СП. Однак, це не відповідає дійсності. Про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП у коментарі 24 Каналу.

Так, у мережі поширюється інформація про нібито перекриття магістралей у Києві та збільшення кількості патрулів ТЦК для посилення мобілізаційних заходів.

Водночас у пресслужбі Київського міського ТЦК та СП заявили, що жодних змін не відбувалося, а мобілізаційні заходи тривають у звичному режимі без посилення чи послаблення.

"У зв'язку з тим, що в Україні йде війна, вони продовжуються, як і було раніше. Ніяких змін до законодавства, ніяких змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовослужбовці ТЦК та СП мають право затримувати громадян без перевірки документів у разі, якщо особа перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку або неявку за повісткою. Про це повідомив народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Водночас українці отримали можливість оформити відстрочку від мобілізації строком на один рік після завершення "Контракту 18–24". Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Така відстрочка передбачена для тих, хто підписав контракт і відслужив 12 місяців.

Крім того, Міністерство оборони запровадило відстрочку для батьків трьох і більше дітей незалежно від їхнього сімейного статусу. Оформити її можна через застосунок "Резерв+".

Про джерело: ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

