Капуста в Україні подорожчала в 7 разів: до весни ціни стануть ще більшими

В Україні рекордно подорожчала капуста / УНІАН

В Україні до 15-17 грн за 1 кг подорожчала білокачанна капуста. Якщо порівнювати з таким же періодом минулого року, то ціна на овоч зросла в сім разів.

Причиною стрімкого подорожчання є високий попит на овоч як на внутрішньому ринку, так і з боку експортно-орієнтованих компаній, пише портал EastFruit.

Пропозиція капусти сильно знизилася в порівнянні з минулим роком, на ринку відчувається гострий дефіцит.

"Зняти напругу на внутрішньому ринку за рахунок поставок імпортної продукції буде важко, оскільки вже сьогодні основні наші постачальники даної продукції, зокрема, Польща, закривають недолік пропозиції одночасно в Україні і РФ", – пояснив агроексперт Олександр Хорев.

читайте такожДо 50 грн за літр: українцям назвали захмарні ціни на бензин у лютомуНайближчим часом ціни на капусту в Україні навряд чи знизяться. Більш того, ближче до весни можливе подальше зростання вартості, так як виробники стримують продаж овоча.

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Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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