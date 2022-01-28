Під 500 гривень за кілограм: в Україні рекордно злетіли ціни на мед

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У 2022 році в Україні очікується зростання цін на мед. Пасічники розкрили причину - зменшення обсягів виробництва.

У 2021 році вартість меду зросла на 15-25% - залежно від сорту, повідомляє ТБ Галичина.

Виробники підкреслюють, що в минулому році мед виріс в ціні тому що 2020-й був дефіцитним роком.

І хоча в 2021-му в силу сприятливих погодних і кліматичних умов виробництво трохи збільшилося, воно все одно не вийшло на рівень 2018-2019 років. А коли на ринку стає менше меду-ціна на нього зростає", - розповів Пасічник Андрій Павлюк.

При цьому він підкреслив: в першу чергу, подорожчають сортові меду. Зокрема, на мед з акації та липи.

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Ціни на мед в супермаркетах

Відзначимо, що одним з найбільш дорогих є пропозиція Varus. Там мед продають по 115,9 грн за 250 грам (463,6 грн/кг в перерахунку).

Для порівняння, в популярному онлайн-магазині Rozetka мед продають за ціною 345 гривень (зі знижкою) за 770 г (450 гривень за кіло/490 гривень за кілограм - ціна без знижки).

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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