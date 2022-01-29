Бензин - 40 гривень за літр: Україні в лютому загрожує різкий зліт цін на АЗС

Автогаз може подорожчати до 25 гривень за літр.
У лютому в Україні може різко подорожчати бензин - до 40 гривень за один літр. Існує ризик зростання вартості автомобільного газу до 25 гривень/літр. Серед головних причин - девальвація гривні, залежність від світових котирувань на нафту і державне регулювання цін на нафтопродукти. Подорожчання палива може призвести до сплеску цін у всіх сферах.
Як повідомляє портал Avtosota, у лютому, згідно з прогнозами експертів, може відбутися різке зростання цін на паливо. Бензин може подорожчати до 40 гривень за літр, а автогаз – до 25 грн/літр. Через це частина водіїв може зіткнутися з проблемами заправки своїх автомобілів.
Причини зростання цін на паливо в Україні
- Зростання курсу долара (девальвація гривні)
- Ситуація на міжнародному енергетичному ринку (у США триває зростання ціни на нафту)
- Державне регулювання цін на нафтопродукти.
Підкреслюється, що внаслідок подорожчання палива на українців може очікувати загальне подорожчання.
Нагадаємо, раніше директор однієї з мереж автозаправних станцій Дмитро Леушкін заявив, що бензин може подорожчати до 40 гривень за літр, а автогаз - до 25 гривень вже з 12 лютого. На його думку, така ситуація може статися через неконтрольоване зростання долара, нафтових котирувань і державне регулювання цін на нафтопродукти.
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