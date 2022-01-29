Бензин - 40 гривень за літр: Україні в лютому загрожує різкий зліт цін на АЗС

Ціни на паливо в Україні можуть різко злетіти через зростання курсу долара і ситуацію на міжнародному енергетичному ринку / УНІАН

У лютому в Україні може різко подорожчати бензин - до 40 гривень за один літр. Існує ризик зростання вартості автомобільного газу до 25 гривень/літр. Серед головних причин - девальвація гривні, залежність від світових котирувань на нафту і державне регулювання цін на нафтопродукти. Подорожчання палива може призвести до сплеску цін у всіх сферах.

Як повідомляє портал Avtosota, у лютому, згідно з прогнозами експертів, може відбутися різке зростання цін на паливо. Бензин може подорожчати до 40 гривень за літр, а автогаз – до 25 грн/літр. Через це частина водіїв може зіткнутися з проблемами заправки своїх автомобілів.

Причини зростання цін на паливо в Україні

Зростання курсу долара (девальвація гривні)

Ситуація на міжнародному енергетичному ринку (у США триває зростання ціни на нафту)

Державне регулювання цін на нафтопродукти.

Підкреслюється, що внаслідок подорожчання палива на українців може очікувати загальне подорожчання.

Нагадаємо, раніше директор однієї з мереж автозаправних станцій Дмитро Леушкін заявив, що бензин може подорожчати до 40 гривень за літр, а автогаз - до 25 гривень вже з 12 лютого. На його думку, така ситуація може статися через неконтрольоване зростання долара, нафтових котирувань і державне регулювання цін на нафтопродукти.

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