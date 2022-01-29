М'ясо та овочі подорожчають щонайменше на 20%: експерти попередили українців про зростання цін

В Україні подорожчають основні види м'яса / ua.depositphotos.com

Вже у перші півроку 2022-го в Україні щонайменше на 15-20% зростуть ціни на продукти. Зокрема, подорожчає м'ясо птиці, свинини і яловичини, прогнозують вчені Інституту аграрної економіки.

Через обмежену купівельну спроможність українців посилилася конкуренція між свининою і курятиною. Тепер перевага за останньою, повідомляє comments.ua.

До початку січня 2022 року вартість свинини в порівнянні з січнем 2020 року підвищилася на 6,8% – до 123,75 грн/кг. Водночас, споживча ціна на сало зросла на 19,8% в порівнянні з 2020 роком - до 90,24 грн/кг.

Найбільше - на 26,6% – подорожчало м'ясо птиці. Куряча тушка в середньому коштує 70,82 грн/кг.

Овочі теж подорожчали

Прискорилися темпи зростання цін на білокачанну капусту. Українські фермери готові продавати овоч не дешевше 15-17 грн/кг - це в півтора раза дорожче, ніж тиждень тому. На думку експертів, цьому сприяє реекспорт української капусти через Білорусь до Росії.

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Станом на початок січня в Україні подорожчали й інші овочі борщового набору:

цибуля ріпчаста - на 26%, до 12,09 грн/кг;

морква - на 11% до 9,98 грн/кг;

картопля - на 1%, до 8,76 грн/кг.

Як повідомляв Главред, раніше в Українському союзі промисловців і підприємців заявляли, що високі ціни на енергоносії спровокують подорожчання овочів. Теплична галузь занурилася в серйозну кризу, а вартість овочів може злетіти щонайменше на 40%. У такій ситуації вітчизняні продукти можуть програвати конкуренцію на ринку імпортним овочам.

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