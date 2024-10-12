Яким може бути кінець третього року війни в Україні: відповідь ексглави ЦРУ

Вагомим фактором є продовження європейської допомоги, підкреслив Петреус.

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Яким може бути кінець третього року війни / колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти

Колишній очільник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус розповів, яким бачить кінець третього й початок четвертого року війни.

"Усе залежить від ситуації, що розвивається вже зараз, – я думаю, що це єдиний спосіб відповісти на таке запитання. Є ціла низка факторів. Безумовно, важлива подальша підтримка з боку США, яка, гадаю, буде продовжуватися. Зараз вона дуже міцна. 61 мільярд доларів – це велика допомога", – заявив Петреус в коментарі NV.

За його словами, вагомим фактором також є продовження європейської допомоги загалом і окремих країн.

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"Наш Конгрес надто довго ухвалював рішення щодо останнього обсягу допомоги, хоча це дуже значна сума. Але ми ухвалили рішення, і вона вже надходить", – підкреслив ексглава ЦРУ.

Він також додав, що у Верховній Раді України багато місяців тривали емоційні дебати щодо закону про призов до армії. Наразі це питання теж вирішується, а Україна посилює призов, підготовку, оснащення і вишкіл нових солдатів і підрозділів.

"Я уважно стежу за цим, бо це дуже важливий фактор у майбутньому. Україні потрібні нові солдати на заміну. Їй потрібно розпочати політику ротації", – наголосив Петреус.

Він зауважив, що всі ці питання можна вирішити лише тоді, коли процес призову, а потім навчання, оснащення та організації буде просуватися швидко.

"Ми наполегливо працюємо над цим, і я з нетерпінням чекаю на результати в найближчі місяці", – підсумував ексглава ЦРУ.

Хто такий Девід Петреус Девід Петреус - американський генерал, командувач центральним командуванням США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональними силами в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року по липень 2011 року командувач силами США і НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ, пише Вікіпедія.

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