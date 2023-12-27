'Як у фільмах жахів': військовий розповів про тактику окупантів під час штурмів

В ході штурмів українських позицій російські війська використовують усі доступні засоби. Також окупанти щільно обстрілюють українські позиції. Про це розповів солдат-штурмовик 3 роти 8 батальйону 10 ОГШБ "Едельвейс" Олександр Міненко в інтерв’ю ТСН.ua.
"Командир каже нам в рацію, що ми найкращі, і від того нам стає так, що ми дійсно найкращі, і ми тримаємо оборону. З їхньої сторони летить все, летить просто все-все-все. І вони дуже щільно криють вогнем", - сказав Олександр Міненко.
Кількість окупантів в таких штурмах настільки велика, що українські бійці можуть витратити весь свій боєкомплект. Військовий поділився враженням, що це нагадує сцени з фільмів жахів, де армія безперервно наступає, не зупиняючись, навіть зазнаючи втрат. В одному з прикладів 12 українських військових відбивали атаки протягом 8 годин близько 70 росіян.
"Як у фільмах жахів про зомбі - отаке саме враження від них. Перед ними падають, а вони переступають, наступають і далі біжать без зупинки", - додав військовий.
Війна в Україні
Як повідомляв Главред, російська армія 24 грудня просунулася під Авдіївкою та Кремінною. Аналітики відзначають, що російські війська проводять позиційні бої з українськими силами в районі Авдіївки, а також просуваються на схід від Степового.
Також журналіст Олександр Сотник поділився висновком, що Росія хоче окупувати не лише східні регіони України, але й інші території країни. Путін вважає, що певні землі можуть бути відірвані від України Польщею, а решта - це "здобич" Росії.
Нагадаємо, у районі Бахмута, українські військові продовжують відбивати регулярні атаки російської армії, особливо активно під Кліщіївкою. Село було звільнене українськими військами у вересні, але російські сили зараз намагаються захопити його знову.
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