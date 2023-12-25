Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході

Російська армія намагається домогтися успіху на Слов'янсько-Краматорському напрямку. Окупанти все ближче підступають до Часового Яру, а відповідно зростає і загроза його окупації. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в порталі Freedom.
Згідно із заявою військового експерта, підрозділи російських військ просуваються на фронті західніше і південніше Бахмута і під загрозою опинилося нове місто. В цей же час, коли окупанти перекидають підкріплення в Авдіївку, ЗСУ, можливо, доведеться приступити до оборонної операції.
Багато експертів називають ситуацію на цій ділянці фронту як початок оборонної операції Часового Яру", — додав журналіст.
Як розгортатимуться бої
Селезньов розповів, що росіяни будуть застосовувати і артилерію і авіацію для того, щоб просуватися в бік Слов'янська і Краматорська. З цієї причини інтенсивність і частота боїв може посилитися.
"...що стосується інтенсивності бойових дій, то швидше за все ми в середньостроковій перспективі будемо спостерігати досить інтенсивні бойові дії", — зазначив Селезньов.
У тому ж, експерт додав, що в Авдіївці головною проблемою є проблеми з БК. На його думку, у разі, якщо ця проблема не буде вирішена - ситуація може перетворитися на "досить не просту".
Ситуація на фронті:
Нагадаємо, українські сили протиповітряної оборони за минулу добу, 24 грудня, збили два літаки російських окупантів - бомбардувальник Су - 34 і винищувач Су-30. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України вранці в понеділок, 25 грудня.
Це призводить до того, що у ВСУ може з'явитися можливість вільних дій у ближніх тилових районах правого берего Херсонщини і, звичайно, на Лівобережжі теж.
Також, російська армія 24 грудня просунулася на Донбас, зокрема - під Авдіївкою та Кремінною. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. За інформацією аналітиків російські війська за минулу добу просунулися в районі Авдіївки і продовжили проводити позиційні бої з українськими силами.
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