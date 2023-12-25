Наступають без зупинки: окупанти просунулися під Авдіївкою

Аналітики оцінили ситуацію на Східному фронті.

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Окупанти просунулися під Авдіївкою / колаж : Главред, фото: 115 ОБ, УНІАН

Російська армія 24 грудня просунулася на Донбасі, зокрема - під Авдіївкою та Кремінною. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

За інформацією аналітиків російські війська за минулу добу просунулися в районі Авдіївки і продовжили проводити позиційні бої з українськими силами.

Також про просування на схід від Степового (на північ від Авдіївки) свідчать геолокаційні кадри, які були опубліковані 24 грудня.

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Крім цього, в ISW повідомили, що просування ворожої армії також спостерігається в районі Кремінної. Геолокаційні кадри показують, що просування відбулося на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що російська окупаційна армія змінила тактику своїх дій в Авдіївці Донецької області. Зараз ситуація на цій ділянці фронту складна.

Також, війська Російської Федерації продовжують наступ на всьому фронті і здійснили просування в селах на північ і на південь від міста Авдіївка. За словами експерта, падіння Авдіївки можливе, але це також залежить від рішень, які прийме Україна - продовжувати опір або відступити.

При цьому, дуже багато останнім часом окупанти кидають техніки та особового складу на Авдіївському напрямку. У МВА фіксують тисячі мертвих ворогів. Ворог намагається компенсувати невдачі на полі бою обстрілами позицій наших воїнів, а також території громади. За добу по громаді ворог завдавав і 46 масованих ударів, зазначив глава Авдіївської ГВА.

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