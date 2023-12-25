УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Наступають без зупинки: окупанти просунулися під Авдіївкою

Єлизавета Бельмас
25 грудня 2023, 10:19
Аналітики оцінили ситуацію на Східному фронті.
Окупанти просунулися під Авдіївкою
Окупанти просунулися під Авдіївкою / колаж : Главред, фото: 115 ОБ, УНІАН

Російська армія 24 грудня просунулася на Донбасі, зокрема - під Авдіївкою та Кремінною. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

За інформацією аналітиків російські війська за минулу добу просунулися в районі Авдіївки і продовжили проводити позиційні бої з українськими силами.

Також про просування на схід від Степового (на північ від Авдіївки) свідчать геолокаційні кадри, які були опубліковані 24 грудня.

відео дня

Крім цього, в ISW повідомили, що просування ворожої армії також спостерігається в районі Кремінної. Геолокаційні кадри показують, що просування відбулося на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що російська окупаційна армія змінила тактику своїх дій в Авдіївці Донецької області. Зараз ситуація на цій ділянці фронту складна.

Також, війська Російської Федерації продовжують наступ на всьому фронті і здійснили просування в селах на північ і на південь від міста Авдіївка. За словами експерта, падіння Авдіївки можливе, але це також залежить від рішень, які прийме Україна - продовжувати опір або відступити.

При цьому, дуже багато останнім часом окупанти кидають техніки та особового складу на Авдіївському напрямку. У МВА фіксують тисячі мертвих ворогів. Ворог намагається компенсувати невдачі на полі бою обстрілами позицій наших воїнів, а також території громади. За добу по громаді ворог завдавав і 46 масованих ударів, зазначив глава Авдіївської ГВА.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

Росія не зможе реалізувати свої підступні плани – Буданов

Росія не зможе реалізувати свої підступні плани – Буданов

11:43 Україна
"Збили" F-16: у Повітряних силах прокоментували російські заяви

"Збили" F-16: у Повітряних силах прокоментували російські заяви

11:15 Україна
"Не місяць і не рік": військовий дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

"Не місяць і не рік": військовий дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

10:09 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень з 25 до 31 грудня: Близнюкам - складне рішення, Леву - довгоочікуваний відпочинок 19324

Гороскоп Таро на тиждень з 25 до 31 грудня: Близнюкам - складне рішення, Леву - довгоочікуваний відпочинок

РФ готує потужні удари: у Силах оборони назвали ймовірні цілі та терміни атак 7704

РФ готує потужні удари: у Силах оборони назвали ймовірні цілі та терміни атак

Путін хоче завершення війни: в ГУР поставили йому дві жорсткі умови 7584

Путін "хоче" завершення війни: в ГУР поставили йому дві жорсткі умови

Гороскоп на сьогодні 25 грудня 2023: Овну - брехня подруги, Стрільцю - втрата грошей 5700

Гороскоп на сьогодні 25 грудня 2023: Овну - брехня подруги, Стрільцю - втрата грошей

Останні новини

12:38

Тільки геній знайде двох кроликів за 4 секунди: надзвичайно важка загадка

12:32

"Узаконене щастя": Галкін показав романтичне побачення з Пугачовою

12:25

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході

12:22

Гороскоп на завтра 26 грудня 2023: Рибам - проблеми через чоловіка, Діві - несподіване знайомтсво

12:00

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:43

Росія не зможе реалізувати свої підступні плани – Буданов

11:24

Софія Ротару звернулася до українців на Різдво

11:21

Дружина Віктора Павліка розповіла про свою хворобу

11:15

"Збили" F-16: у Повітряних силах прокоментували російські заяви

Реклама
11:04

Забудьте про торти: цей новорічний мандариновий десерт без випікання перевершує всі очікування

11:02

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Биків оцінять, Тигри - бережіть сили

10:56

Майже до середини 2024 року: кому з ВПО можуть автоматично продовжити виплати

10:55

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогнозВідео

10:42

Можна не бруднити: як злити воду після варіння макаронів і картоплі без друшляка

10:19

Наступають без зупинки: окупанти просунулися під Авдіївкою

10:09

"Не місяць і не рік": військовий дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

09:07

Розв'яже руки ЗСУ: знищення російських літаків змінить ситуацію на фронті

08:45

Названо 2 напої, які можуть вилікувати похмілля

08:44

Українська ППО знищила 2 російські літаки Су-34 і Су-30 за добу

08:10

Шлях до миру в нас лише одинПогляд

Реклама
08:00

Гороскоп на 2024 рік для Росії: Кремль трястиме, РФ затріщить по швах, намічається різанинаЕксклюзив

07:59

РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" і ракетами: у Генштабі розповіли деталі

06:10

Головний страх диктатора ПутінаПогляд

02:42

Як відполірувати мийку з нержавійки до блиску: потрібне тільки борошно

02:05

Даша Кацуріна зізналася, чи шкодує про повернення в Україну і життя з Дантесом

01:20

Росіяни намагались пояснити збиття трьох Су Україною: розгублено фантазують

24 грудня, неділя
23:24

Чевертий за тиждень: ЗСУ "нокаутували" ще один Су-34

22:55

Бої за лівобережжя Херсонщини: РФ намагається вибити ЗСУ та наривається на удари

22:33

У мене тепер нічого немає, тільки похорон - мешканка Херсона після атаки на місто

21:43

Ходжес - про контрнаступ ЗСУ: у невдачах винен Захід, але Україна не програла

21:12

Щемить серце: Вікторія Бекхем опублікувала рідкісні фото зіркового чоловіка і дітейФото

21:12

Любовний гороскоп на тиждень з 26 до 31 зрудня: хто зі знаків втілить бажання у життя з коханим

20:39

В Україні вирішується майбутнє всієї Європи, війна швидко не закінчиться - Фінляндія

19:31

"Нам загрожує небезпека": у Британії заявили про наслідки у разі перемоги Путіна

19:22

Зброя зі штучним інтелектом: у Парижі готують підтримку для України

19:10

Що відбувається на Лівому березі ХерсонаПогляд

19:07

Сергій Стерненко. Путін почав подавати дивні сигналиВідеоблоги

19:05

Телеведуча Лілія Ребрик розкрила рецепт розкішної риби на Новий рік

19:03

Місячний календар 25 грудня 2023: чому супутник не радить у цей день кудись подорожувати

18:14

Путін "хоче" завершення війни: в ГУР поставили йому дві жорсткі умови

Реклама
18:00

Тяжкі наслідки: лікар розповів, чому шкідливо сидіти нога на нозі

18:00

Лежить тижнями і не псується: французький секрет зберігання хліба

17:16

"Поклич іншого за 50 тисяч": Клопотенко назвав ціну своїх послуг кухаря вдома

17:11

Як зробити, щоб томатна паста не пліснявіла: 3 способи, про які знають не всі

17:09

Путін досі пробує досягти цілей 2022 року: окупанти "пруть" на Часів Яр

17:05

Вони є майже у кожного: 10 безглуздих частин тіла, про існування яких ви навіть не підозрювали

16:15

Розтрощення трьох Су-34 ВКС РФ: у ЗСУ розповіли, як ворог відреагував на удар

16:10

Медведєв викотив дивне "привітання" з Різдвом: позаздрив українцям

16:03

Даша Астаф'єва пояснила, чому поки не заводить дітей

15:38

Уламок російського безпілотника потрапив у Києві в будинок відомої актриси

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти