Росія обирає для масованих ракетних ударів по Україні дні, коли на фронті відбуваються помітні зміни або важливі події, каже експерт.

Як РФ обирає дні для ракетних ударів по Україні: пояснення військового експерта / колаж фото УНІАН

Країна-агресор, Росія, вибирає для масованих ракетних ударів по Україні дні, коли на фронті відбуваються суттєві зміни або важливі події. Про це в ефірі телеканалу Freedom сказав відомий військовий експерт Юрій Федоров.

"Перший удар був нібито приурочений до вибуху на Кримському мосту. Але це має певне пропагандистське значення, бо складається враження, що такі удари завдають помсти за ті чи інші дії ЗСУ. Але це суто пропагандистська версія, тому що підготовка займає досить тривалий час, кілька днів щонайменше", – підкреслив він.

За словами Федорова, аналітичні служби в Генеральному штабі і в штабі Військово-повітряних сил РФ оцінюють збиток, нанесений Україні попереднім ударом. Вони аналізують, де допустили помилки, і вибирають нові цілі.

Хто такий Юрій Федоров Юрій Федоров-кандидат історичних наук, професор, член Чеської Асоціації міжнародних досліджень, професор Празького муніципального університету, фахівець в області проблем міжнародної безпеки і контролю над ядерними озброєннями.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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