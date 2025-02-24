'Вступ до ЄС треба прискорити': Науседа назвав чіткий термін і згадав про НАТО

Україна потребує справедливих гарантій безпеки для себе, саме тому питання вступу до НАТО не можна знімати з столу переговорів, зазначив Науседа.

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Науседа закликав пришвидшити вступ України до ЄС / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав президент Литви:

Необхідно прискорити вступ України до ЄС

Вступ України до НАТО не варто знімати з переговорного столу

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до ЄС і встановити конкретну дату — 1 січня 2030 року. Відповідну заяву він зробив під час саміту "Підтримуй Україну" (SupportUkraine) 24 лютого, в якому взяли участь європейські лідери та президент Володимир Зеленський,

"Дозвольте нам прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату – 1 січня 2030 року. І відкриття перших переговорів, першого кластеру, можна зробити вже незабаром. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотним", — заявив Науседа. відео дня

Він також наголосив, що питання членства України в НАТО має залишатися актуальним, оскільки це посилить її переговорні позиції. За його словами, Україна потребує реальних гарантій безпеки, а вступ до Альянсу є найкращим, найбільш ефективним, довгостроковим і водночас економічно вигідним рішенням.

Окрім цього, Науседа закликав європейські країни інвестувати у військову промисловість України.

"Ми маємо робити більше, забезпечувати спільне виробництво з Україною. Адже технологічний потенціал України є надзвичайно великим. Це зможе надати додаткову можливість та військові спроможності. Ми маємо розширити програми підготовки ЗСУ та посилити їхню військову готовність, бойову ефективність та подальшу інтеграцію з силами НАТО", - додав президент Литви.

Які країни та коли стали членами НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС та НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп і його адміністрація неодноразово стверджували, що війна в Україні розпочалася через ігнорування попереджень Росії щодо можливого вступу України до НАТО. Володимир Зеленський, коментуючи це, зазначив, що якщо до 1991 року між СРСР та США справді існувала домовленість про нерозширення НАТО на схід, то як тоді Угорщина змогла приєднатися до Альянсу. Він також наголосив, що, за словами Путіна, до країн, які нібито не повинні були вступати в НАТО після розпаду СРСР, належать Угорщина, Чехія, Болгарія, Словаччина та Румунія.

Тим часом Росія вимагає скасування рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в Альянсі. Як заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, недостатньо просто не приймати Україну до НАТО — необхідно офіційно відмовитися від цієї обіцянки. Про це повідомляє Reuters.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що питання вступу України до НАТО не можна просто зняти з порядку денного. Він зауважив, що США та їхні союзники вже застосовували тактику поступок до початку переговорів, що призвело до виведення військ з Афганістану та подальших трагічних подій. На його думку, навряд чи хтось хоче повторення подібного сценарію.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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