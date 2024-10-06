Як підірвати виробництво снарядів у Росії: майор ЗСУ назвав спосіб

Агресору Росії потрібно виробляти до 4 млн снарядів, щоб зберегти свою вогневу перевагу, вважає Олексій Гетьман.

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Україна може заважати російським складам із боєприпасами і руйнувати їх - Гетьман / Колаж: Главред, фото: Facebook А. Гетьмана, 128-а ОГШБр (ілюстративне фото)

Україна може завадити Росії виробляти снаряди. І тут ефективніше спрацюють, скоріше, диверсанти, аніж далекобійні ракети, оскільки одними ударами мета досягнута не буде. Про це заявив майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

"У них на початок повномасштабного вторгнення було орієнтовно, за нашими підрахунками, від 15 до 20 мільйонів снарядів. 13 мільйонів, орієнтовно, вони по нас уже випустили. Тому їм потрібно 3-4 мільйони снарядів на рік для того, щоб підтримувати ту кількість пострілів, яку вони роблять", - розповів він в ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом.

Експерт акцентував увагу на тому, що одними далекобійними ударами місця зберігання боєприпасів не знищиш, оскільки Росія розосереджує їх по різних місцях.

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"Воно в різних місцях, воно з різних складових. А от заважати, руйнувати - так, це можливо", - додав Олексій Гетьман і наголосив, що це, скоріше, поле роботи диверсантів, ніж для далекобійних ракет.

Удари України по військових арсеналах Росії - головні новини:

Сили оборони України раніше завдали ударів по 107-му і 23-му Головним ракетно-артилерійським управлінням Міноборони РФ у Тверській області, базі "Тихорецьк" у Краснодарському краї та іншим російським військовим об'єктам. Лише після однієї серії ударів по Торопцю окупанти втратили запаси снарядів для ведення війни впродовж декількох місяців.

Удари по Торопцю і Тихорецьку призвели до найбільшої втрати снарядів Росією за весь час повномасштабної війни, вважають у розвідці Британії. Російським військам складно боротися з українськими БПЛА на своїй території.

ЗСУ можуть знищити збройні арсенали РФ, вважають аналітики Defense Express. Низка російських військових об'єктів розташована на відстані 500 км від території України. Це бойовий радіус нової ракети-дрона Паляниця.

Куди можуть долетіти ракети України / Інфографіка: Главред

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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