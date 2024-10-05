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Снарядну дружбу Путіна і Кім Чен Ина можна розбити: у ЗСУ назвали спосіб

Андрій Ганчук
5 жовтня 2024, 15:58
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Україна здатна розбити логістику, яка задіяна в постачанні снарядів агресору Росії від Північної Кореї.
Путін, Кім Чен Ин
Треба руйнувати шляхи постачання російських військ, зокрема й ті, якими ворог отримує снаряди з КНДР - ВМСУ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Щоб у Росії було менше можливостей для обстрілів України, потрібно перерізати їй логістику. Зокрема й шляхи постачання, якими боєприпаси надходять окупантам із Північної Кореї. Про це заявив представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

В ефірі Еспресо він відповів на запитання про те, чи можна зірвати постачання боєприпасів росіянами від Пхеньяну, якщо вони прямують ворогу морем.

"Військово-морська логістика в тому вигляді, як вона існувала торік, уже не працює", - зауважив Плетенчук та уточнив, що українські війська вже вразили великі десантні кораблі РФ, такі як Новочеркаськ і Цазар Куніков. Також українці завдали нищівних ударів і по поромних переправах, які вже не працюють.

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Також Дмитро Плетечук наголосив, що потрібно знищувати не лише кораблі забезпечення, а й Кримський міст. Наразі окупанти стягнули у район естакади ракети для ППО і намагаються її "захистити" більше, ніж важливі об'єкти на території РФ.

Снарядну дружбу Путіна і Кім Чен Ина можна розбити: у ЗСУ назвали спосіб
Які ракети отримує Росія від КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Як КНДР озброює Росію для війни проти України - головні новини:

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин передав Путіну до 5 млн снарядів, розповів у середині червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік. Згідно з даними Сеула, також Москві було передано десятки балістичних ракет.

Кім Чен Ин "тягне" Путіна у війні, передаючи РФ до 3 млн снарядів на рік, написали журналісти The Times. Утім, окупанти, найімовірніше, все одно не зможуть одночасно захопити Покровськ і витіснити ЗСУ з Курської області.

Постачання Росії снарядів від Північної Кореї - велика проблема для України, заявляв у середині вересня керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Північнокорейці постачають росіянам великі обсяги снарядів.

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