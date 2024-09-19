ЗСУ можуть знищити важливі збройні арсенали РФ: у Defense Express розкрили координати

Аналітики Defence Express показали місцерозташування можливих цілей для атак ЗСУ.

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ЗСУ готують атаки по військовим об'єктам РФ / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот: deepstatemap

Аналітики Defense Express повідомив, що українські Сили оборони продемонстрували, що можуть підірвати арсенал ЗС РФ, розташований на відстані майже 500 км.

Зазначається, що арсенали Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ можуть перебувати у межах досяжності новітньої української ракети "Паляниця", передають у Defense Express.

Аналітики склали перелік складів ГРАУ ЗС РФ, орієнтуючись на можливу дальність української ракети "Паляниця".

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"У межах досяжності "Паляниці" - сім великих сховищ, у тому числі 107-й склад у Торопці, який злетів у повітря 18 вересня. У сховищах росіяни зберігають ракети різних типів, у тому числі ймовірно, "Искандер" та північнокорейські KN-23. Їхнє ураження може підірвати боєздатність армії РФ: важливо дізнатись, до чого ж, ймовірно, дістануть ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У статті на Defence Express показали місцерозташування можливих цілей для "Паляниці":

67-й арсенал ГРАУ - до України 120 км, Карачев Брянської області, координати 53.14272, 34.9595, площа 3 кв. км;

107-й арсенал ГРАУ - до Україн 480 км, Торопець Тверської області, координати 56.50853, 31.71544, площа 5 кв. км;

23-й арсенал ГРАУ - до України 470 км, Октябрське Тверської області, координати 56.35888, 31.64666, площа 2,6 кв. км;

51-й арсенал ГРАУ - до України 530 км, Кіржач Володимирівської області, координати 56.10876, 38.76341, площа 3 кв. км;

73-й арсенал ГРАУ - до України 650 км, Есіно Володимирівської області, координати 53.14272, 34.9595, площа 6,8 кв. км;

13-й арсенал ГРАУ - до України 700 км, Котово Новгородської області, координати 58.48912, 33.49577, площа 3 кв. км;

68-й арсенал ГРАУ - до України 780 км, Моздок Північна Осетія, координати 43.74463, 44.5175, площа 2,2 кв. км.

Що відомо про українські ракети / Інфографіка: Главред

Нова українська ракета-дрон "Паляниця"

Нагадаємо, що 27 серпня Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Президент України Володимир Зеленський розповів, що вже є певні напрацювання в рамках ракетної програми. Він також розсекретив успішне випробовування балістичної ракети "Паляниця".

Авіаційний експерт Валерій Романенко розкрив переваги ракети-дрона "Паляниця". Відомо, що дальність "Паляниці" становить 750 кілометрів. Проте показник в 750 км - це радіус дії від лінії бойового зіткнення. Тепер Україна зможе маневрувати.

Стало відомо, що "Паляниця" вдарила по Криму у серпні. Україна застосувала свою нову розробку ракету-дрон "Паляниця" нібито по цілях окупантів у Криму в серпні 2024 року. У ЗМІ повідомили, що це була комплексна операція. У межах дії ракети-дрона 20 військових російських аеродромів.

Аналітики назвали два небезпечні для РФ міста та звідки ЗСУ можуть "Паляницею" вдарити по Москві. Якщо подивитися на карту DeepState і накреслити лінійкою відстань, то можна припустити, що дрон дотягується до Москви, приміром, із Сум або Харкова.

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