ЗСУ можуть знищити важливі збройні арсенали РФ: у Defense Express розкрили координати

Аналітики Defense Express повідомив, що українські Сили оборони продемонстрували, що можуть підірвати арсенал ЗС РФ, розташований на відстані майже 500 км.
Зазначається, що арсенали Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ можуть перебувати у межах досяжності новітньої української ракети "Паляниця", передають у Defense Express.
Аналітики склали перелік складів ГРАУ ЗС РФ, орієнтуючись на можливу дальність української ракети "Паляниця".
"У межах досяжності "Паляниці" - сім великих сховищ, у тому числі 107-й склад у Торопці, який злетів у повітря 18 вересня. У сховищах росіяни зберігають ракети різних типів, у тому числі ймовірно, "Искандер" та північнокорейські KN-23. Їхнє ураження може підірвати боєздатність армії РФ: важливо дізнатись, до чого ж, ймовірно, дістануть ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
У статті на Defence Express показали місцерозташування можливих цілей для "Паляниці":
- 67-й арсенал ГРАУ - до України 120 км, Карачев Брянської області, координати 53.14272, 34.9595, площа 3 кв. км;
- 107-й арсенал ГРАУ - до Україн 480 км, Торопець Тверської області, координати 56.50853, 31.71544, площа 5 кв. км;
- 23-й арсенал ГРАУ - до України 470 км, Октябрське Тверської області, координати 56.35888, 31.64666, площа 2,6 кв. км;
- 51-й арсенал ГРАУ - до України 530 км, Кіржач Володимирівської області, координати 56.10876, 38.76341, площа 3 кв. км;
- 73-й арсенал ГРАУ - до України 650 км, Есіно Володимирівської області, координати 53.14272, 34.9595, площа 6,8 кв. км;
- 13-й арсенал ГРАУ - до України 700 км, Котово Новгородської області, координати 58.48912, 33.49577, площа 3 кв. км;
- 68-й арсенал ГРАУ - до України 780 км, Моздок Північна Осетія, координати 43.74463, 44.5175, площа 2,2 кв. км.
Нова українська ракета-дрон "Паляниця"
Нагадаємо, що 27 серпня Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Президент України Володимир Зеленський розповів, що вже є певні напрацювання в рамках ракетної програми. Він також розсекретив успішне випробовування балістичної ракети "Паляниця".
Авіаційний експерт Валерій Романенко розкрив переваги ракети-дрона "Паляниця". Відомо, що дальність "Паляниці" становить 750 кілометрів. Проте показник в 750 км - це радіус дії від лінії бойового зіткнення. Тепер Україна зможе маневрувати.
Стало відомо, що "Паляниця" вдарила по Криму у серпні. Україна застосувала свою нову розробку ракету-дрон "Паляниця" нібито по цілях окупантів у Криму в серпні 2024 року. У ЗМІ повідомили, що це була комплексна операція. У межах дії ракети-дрона 20 військових російських аеродромів.
Аналітики назвали два небезпечні для РФ міста та звідки ЗСУ можуть "Паляницею" вдарити по Москві. Якщо подивитися на карту DeepState і накреслити лінійкою відстань, то можна припустити, що дрон дотягується до Москви, приміром, із Сум або Харкова.
Більше цікавих новин:
- РФ може вивести війська з чотирьох областей України лише за однієї умови - Клочок
- Били по цивільних, валить сильний дим: РФ вдарила бомбами по місту Суми
- Бракує озброєння: РФ перекидає техніку з України на Курщину - що відомо
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред