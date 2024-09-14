"Дуже складний процес": Україна почала виробництво снарядів натовського калібру

Виробництво військової продукції до кінця 2024 року має збільшитися втричі.

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Україна нарощує виробництво снарядів / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Силами українського ВПК розпочато виробництво власних артилерійських снарядів 155-мм калібру (найпоширеніший калібр у країнах НАТО, - ред.).

Про це заявив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин в інтерв'ю виданню Nettavisen.

"Це дуже складний процес. Це те, що Україна ніколи раніше не робила", - зазначив співрозмовник.

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Він звернув увагу на те, що за останній час виробництво військової продукції збільшилося вдвічі, а до кінця 2024 року воно має збільшитися втричі.

"Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів", - розповів він.

Крім того, Камишин також уточнив, що однією з найбільших проблем української оборонної промисловості є відсутність фінансування. Тому для цього потрібні фінансування з боку партнерів.

Що таке артилерійські снаряди? Артилерійський снаряд - основний елемент артилерійського пострілу, призначений для ураження цілей. Снаряд характеризується потужністю вибуху, далекобійністю, безпекою при стрільбі, стійкістю при зберіганні, пише Вікіпедія.

Раніше Чехія анонсувала другу хвилю закупівлі БК для ЗСУ. Снаряди з першого проєкту ініціативи, згідно з повідомленнями, вже мали б надійти на поле бою.

Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення про велике нарощування військового виробництва в РФ. Росіяни не виробляють повністю нову техніку з нуля, а інтенсивно оновлюють стару.

Як розповідали нещодавно військові, різниця в артилерійських пострілах між Україною та Росією скоротилася з 1:7 до 1:3. Зауважується, що співвідношення 1:7 було ще в червні.

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