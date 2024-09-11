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10 тисяч снарядів у день: в ISW заявили про велике нарощення військового виробництва РФ

Юлія Закрепа
11 вересня 2024, 08:21
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Росіяни не виробляють повністю нову техніку з нуля, а інтенсивно оновлюють стару.
10 тисяч снарядів у день: в ISW заявили про велике нарощення військового виробництва РФ
Скільки зброї виробляє Росія / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль продовжує нарощувати свої військові потужності. Порівняно з 2022 роком, виробництво танків, бронемашин та іншої зброї у Росії суттєво зросло.

Експерти у звіті ISW припускають, що виснаження запасів зброї та обладнання не матимуть суттєвого впливу на майбутнє виробництво оборонно-промислового комплексу Росії. Власне, завдяки тому, що Москві вдалось наростити потужності.

У період між останнім кварталом 2022 року та другим кварталом 2024 року Росія збільшила виробництво:

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  • танків на 215% – зі 123 до 387 одиниць за квартал;
  • броньованих машин на 141% – з 585 до 1 409 одиниць за квартал;
  • артилерійських гармат на 149% – з 45 до 112 одиниць за квартал;
  • систем ППО малої дальності на 200% – з 9 до 38 одиниць за квартал;
  • систем ППО середньої та великої дальності на 100% – з 6 до 12 одиниць за квартал;
  • баражувальних боєприпасів "Ланцет" на 475% – з 93 до 535 одиниць за квартал.

Певні цифри можна пояснити тим, що росіяни не виробляють повністю нову техніку з нуля, а інтенсивно оновлюють стару.

"80% виробництва броньованих машин і танків Росії наразі є результатом модернізації наявних корпусів зі старих запасів, а не виробництвом нової техніки", - уточнюють аналітики.

Водночас експерти попереджають, що зниження виробництва бронетехніки в Росії може й не відбутися найближчим часом після того, як наявні запаси старої зброї закінчаться.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Темпи виробництва бронетехніки в Росії, ймовірно, почнуть знижуватися лише з 2026 року. Хоч і Кремль вичерпує свої запаси радянської епохи, але планує відкривати нові виробничі лінії найближчими роками.

Інститут попереджає, що Москва працює над збільшенням внутрішнього виробництва "тилових систем". Йдеться про артилерію та ППО, аби зменшити свою залежність від наявних запасів.

Нагадаємо, що окупанти атакували позиції ЗСУ новою бомбою. Війська країни-агресорки Росії вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції, щоб завдати удару по українських позиціях у Харківській області.

Стало відомо, що Росія запустить виробництво нових бомб, проти яких у ЗСУ нема "протиотрути". Російська авіація наразі запускає УМПБ без реактивних двигунів, але Росія очікує використання УМПб з реактивними двигунами в майбутньому.

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