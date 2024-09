10 тисяч снарядів у день: в ISW заявили про велике нарощення військового виробництва РФ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль продовжує нарощувати свої військові потужності. Порівняно з 2022 роком, виробництво танків, бронемашин та іншої зброї у Росії суттєво зросло.

Експерти у звіті ISW припускають, що виснаження запасів зброї та обладнання не матимуть суттєвого впливу на майбутнє виробництво оборонно-промислового комплексу Росії. Власне, завдяки тому, що Москві вдалось наростити потужності.

У період між останнім кварталом 2022 року та другим кварталом 2024 року Росія збільшила виробництво:

Певні цифри можна пояснити тим, що росіяни не виробляють повністю нову техніку з нуля, а інтенсивно оновлюють стару.

Водночас експерти попереджають, що зниження виробництва бронетехніки в Росії може й не відбутися найближчим часом після того, як наявні запаси старої зброї закінчаться.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.