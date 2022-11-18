Як потрібно вмикати електроприлади після довгої відсутності світла: енергетики ДТЕК дали поради

Як потрібно вмикати електроприлади після довгої відсутності світла-ДТЕК/ УНІАН, Вікіпедія

Через регулярні російські атаки ракетами і безпілотниками критичної інфраструктури в Україні серйозні проблеми в енергосистемі, які призвели до регулярних відключень світла. Фахівці з ресурсопостачальної організації ДТЕК дали кілька рекомендацій по тому, як правильно включати електроприлади після того, як електрика знову включається.

Всього таких порад рівно п'ять:

Якщо пропало світло після стабілізаційного відключення за графіком, то негайно потрібно відключити від електромережі всі енергоємні прилади ‒ пралки, чайники, бойлери, електронагрівачі, електроопалення, електроплити.

Після того, як світло знову з'явився в будинку, ні в якому разі одночасно не потрібно включати всі вищевказані прилади. Тільки по черзі. І, включаючи кожен новий прилад, потрібно обов'язково відключити попередній.

Прилади, у яких є таймери включення, потрібно запрограмувати на роботу в період з 00.00 до 06.00.

Клієнтам, які використовують електродвигуни і насосні станції, строго рекомендується відключати їх від мережі (вона дають дуже високе навантаження відразу після запуску). Включайте їх тільки через 20-30 хвилин після появи електрики.

Комерсантам бажано категорично відмовитися від використання зовнішнього освітлення ‒ фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Відключення світла в Україні

Нагадавши, у столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

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