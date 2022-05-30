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Кадирівці "б'ються" з соснами: СБУ показала знущальне відео зі смартфона "TikTok-солдата"

30 травня 2022, 18:46

З вмісту телефону окупанта, кажуть в СБУ зокрема, стало ще зрозуміліше, чому деякі підрозділи кадирівців називають "TikTok-військами".

Кадирівці, пістлет
СБУ показала знущальне відео зі смартфона "TikTok-солдата" / колаж Reuters / ua.depositphotos.com

Співробітники Служби безпеки України отримали доступ до телефону одного з кадирівців. На ньому українські спецслужби знайшли безліч дублів для зйомки чергового "героїчного" ролика для сервісу TikTok. Ролик показали в Telegram-каналі СБУ.

"СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну. З його вмісту, зокрема, стало ще зрозуміліше, чому деякі підрозділи кадирівців називають "TikTok військами". Адже замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці" Путіна "героїчно воюють з соснами в лісах Луганщини", - зазначили в СБУ.

На зйомки "яскравого" ролика і" масштабної " битви кадирівці витратили всі постріли в РПГ.

"20 секунд в "TikTok" - і ти майже виграв війну в трьох соснах!",- кажуть в СБУ.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що Україна отримала інформацію від представників ФСБ Росії, які не хочуть воювати проти української держави, про кадирівців на території країни. Завдяки цьому елітне угруповання, що мало намір вбити президента Володимира Зеленського, була знищена.

"Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не хочуть брати участь у цій кривавій війні, і завдяки цьому була знищена та кадирівська елітна група, яка сюди відправлялася для ліквідації нашого президента", - сказав він.

До того, в розвідці повідомлялося, що в Херсонській області в окупованій Киселівці відбулася перестрілка між військовими РФ Чеченської і Бурятської національності.

Причини міжетнічного конфлікту полягають у небажанні бурятів вести наступальні бойові дії і" нерівноправність " умов з чеченцями.

"Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів". Їх завдання-спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Єгор Бунін
кадыровцы новини України війна Росії та України
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