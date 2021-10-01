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Качай або плати: Вітренко назвав умову відмови Газпрому від транзиту через Україну

1 октября 2021, 14:25
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Зупинення Газпромом транзиту газу до Угорщини через Україну має спричинити санкції стосовно Північного потоку - 2, вважає Юрій Вітренко.

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У Нафтогазі оцінили ймовірність припинення транзиту через Україну / УНІАН

Голова правління Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко нагадав деталі угоди про транзит російського газу через територію України.

Чинний контракт дозволяє російському газовому монополісту Газпрому припиняти транзит газу через Україну, написав він у своєму Facebook.

При цьому російська сторона, згідно з угодою, повинна оплачувати раніше заброньовані транзитні потужності, підкреслив глава НАК Нафтогаз України.

"Газпром припинив транзит газу через Україну в Угорщину. І це незважаючи на заброньовані потужності для транзиту. Газпром має таке право за контрактом - не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому оплачувати ці потужності (принцип "качай або плати"), - зазначив він.

Вітренко впевнений, що зупинка транзиту газу до Угорщини - це демонстрація того, що відбудеться після запуску газопроводу Північний потік — 2.

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Він уточнив, що єдиним виходом є необхідність допуску до транзиту через Україну третьої сторони.

Вытренко додав, що зупинення Газпромом транзиту газу до Угорщини через Україну має спричинити санкції стосовно оператора Північного потоку-2 Nord Stream 2 AG).

"Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію Газпрому, оператора Північного потоку-2. (...) Оскільки відсутність дієвих санкцій створила очікування з боку "Газпрому", що йому насправді дозволено продовжувати використовувати газ як зброю проти України та інших країн і використовувати Північний потік-2 навіть без дотримання європейських правил", - написав Вітренко.

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Раніше повідомлялося про те, що Газпром призупинив транзит газу через Україну в напрямку Угорщини.

Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (по 30 вересня 2022 року) у розмірі 24,6 мільйона кубічних метрів на добу.

Газова суперечка України та Угорщини: в чому причина

27 вересня Угорщина підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном Газпром на постачання газу в обхід України.Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання цього контракту між Угорщиною і Росією.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Крім того, українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

viber
Газпром Нафтогаз Юрій Вітренко транзит газу
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