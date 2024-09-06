Уряд провів другу хвилю кадрових перестановок: кого звільнили, а кого призначили

Кабмін звільнив п'ять заступників міністрів та головку Закарпатської ОВА, водночас урядовці ухвалили кілька призначень, розповів Тарас Мельничук.

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Кабмін звільнив низку заступників міністрів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, facebook.com/AndrijSybiha, Мінреінтеграції

У п'ятницю, 6 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив кілька кадрових змін. Звільнили п’ять заступників міністрів та голову Закарпатської ОВА, а також затвердили нові призначення у регіональних адміністраціях. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд звільнив:

Андрія Сибігу з посади першого заступника міністра закордонних справ;

Матвія Бідного з посади заступника міністра молоді та спорту;

Світлану Гринчук з посади заступника міністра енергетики;

Наталію Калмикову з посади заступника міністра оборони;

Світлану Даниленко з посади заступника міністра освіти і науки.

Кабінет Міністрів також погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської обласної військової адміністрації. За даними ЗМІ, Микита отримає нову посаду. Він стане заступником керівника Офісу президента.

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Ексглава Закарпатської ОВА може замінити Олексія Кулебу, якого 5 вересня призначили віце-прем'єром з відновлення - міністром розвитку громад та територій України.

Водночас Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Анатолія Стельмаха. Раніше цю посаду займала Ольга Стефанішина, а Стельмах був її заступником.

Крім цього, Сергія Крамаренка призначили головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області. Заступником голови Харківської обласної державної адміністрації призначили Ігора Турченка.

Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Перестановки в Кабміні - останні новини

Нагадаємо, 3 вересня до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку трьох міністрів і Голови Фонду держмайна. Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін зазначив, що його відставка пов’язана з переходом до іншої ролі в оборонній сфері.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Україні почались кадрові зміни в уряді та Офісі президента. Ці зміни відбуваються на фоні підготовки до важливої осені для країни.

Як повідомляв Главред, 4 вересня Верховна Рада звільнила з посад міністра Олександра Камишіна, Ольгу Стефанішину, Руслана Стрільця і Дениса Малюську.

Водночас голосування за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля і міністерки з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук провалилося. Питання про відставку Дмитра Кулеби з посади глави МЗС не було розглянуто, оскільки депутати завершили засідання.

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