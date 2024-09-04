УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Міністри звільняються один за одним: Зеленський сказав, що відбувається

Ангеліна Підвисоцька
4 вересня 2024, 00:55
104
Президент України заявив, що ця осінь буде надзвичайно важливою для України.
Зеленский, Кабмин
Зеленський прокоментував раптове звільнення міністрів / Колаж: Главред, фото: ОП, Кабмін

В Україні розпочалися кадрові зміни в уряді та Офісі президента. Ці зміни відбуваються на фоні підготовки до надзвичайно важливої осені для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він додав, що державні інституції повинні підготуватися, щоб Україна досягла всіх результатів, які потрібні.

"Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі. Я розраховую й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики", - сказав Зеленський.

відео дня

Зеленський зазначає про необхідність збільшити взаємодію між центральною владою та громадами, а також підготувати країну до зимового сезону. До того ж триває робота над досягненням ще кращих результатів в оборонному виробництві, щоб мати змогу залучати інвестиції партнерів в українські стратегічні галузі промисловості.

"Третє – маємо значно посилити нашу роботу з НАТО; для цього потрібна особлива взаємодія. Четверте – Євросоюз, реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність. І п’яте – треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами – довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами – і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини", - додав президент.

Зеленський зазначає, що Україні потрібен новий рівень інформаційної, культурної та дипломатичної роботи.

"Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме", - підсумував він.

Відставки в уряді - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 вересня до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від Олександра Камишіна (міністра з питань стратегічних галузей промисловості), Дениса Малюськи (міністра юстиції) та Руслана Стрільця (міністра захисту довкілля та природних ресурсів). Також про звільнення заявив Віталій Коваль, голова Фонду державного майна. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Хоча питання заміни міністра оборони Рустема Умєрова не розглядається під час війни, у Кабінеті Міністрів можуть відбутися певні точкові зміни, і з'являться нові люди. Про це 5 липня заявив народний депутат Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

3 вересня народний депутат Давид Арахамія анонсував зміну 50% уряду. Арахамія наголосив, що кінцевий перелік змін в КМУ буде визначений в ході засідання фракції "Слуга народу" 4 вересня.

Згодом стало відомо про те, що заяви на відставку також подали віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кабмін відставка Володимир Зеленський відставка Кабміну
Реклама

Головне за день

Ситуація напружена: росіяни окупували ще один населений пункт - DeepState

Ситуація напружена: росіяни окупували ще один населений пункт - DeepState

02:00 Україна
Міністри звільняються один за одним: Зеленський сказав, що відбувається

Міністри звільняються один за одним: Зеленський сказав, що відбувається

00:55 Політика
В Україні ухвалили важливе рішення щодо захисту особового складу після удару по Полтаві

В Україні ухвалили важливе рішення щодо захисту особового складу після удару по Полтаві

23:34 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

П'янка з дітьми : росіяни рвуть і метають від вчинку Алли Пугачової 14732

"П'янка з дітьми": росіяни рвуть і метають від вчинку Алли Пугачової

Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку 8195

Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку

В Україну йде похолодання: які області заливатимуть грозові дощі 4201

В Україну йде похолодання: які області заливатимуть грозові дощі

Коли і як пересаджувати троянди: садівники поділились секретами на вагу золота 4149

Коли і як пересаджувати троянди: садівники поділились секретами на вагу золота

Останні новини

02:32

"Треба забути про потужні енергоблоки": яке майбутнє ядерної енергетики України - Кошарна

02:00

Ситуація напружена: росіяни окупували ще один населений пункт - DeepState

00:55

Міністри звільняються один за одним: Зеленський сказав, що відбувається

00:43

Тодоренко розповіла про проблеми з розвитком сина

00:08

Лялька пластикова: зрадниця Сєдокова перекроїла обличчя

Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атакуСмертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку
03 вересня, вівторок
23:51

Скасувати всі обмеження на атаки проти РФ: президент країни ЄС після Полтави

23:34

В Україні ухвалили важливе рішення щодо захисту особового складу після удару по Полтаві

23:15

"Є лише один варіант": у FP здивували "реалістичним" сценарієм закінчення війни

23:07

Пішов у засвіти: помер відомий народний артист України - перші деталі

Реклама
23:06

Як позбутися слідів клею від наліпки: простий спосіб з ідеальним результатомВідео

23:01

У мами: стало відомо, де ховається принц Гаррі в Британії

22:58

Будівля зруйнована: РФ вдарила по університету в СумахФотоВідео

22:46

Стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" вийде ексклюзивно на Київстар Т

22:20

Усього два секретні інгредієнти: абсолютно новий рецепт борщу - пальчики оближешВідео

22:19

Перезавантаження - Стефанішина, Верещук - радикальні зміни у владі

22:15

Зіткнетеся зі справжньою бідою: куди не можна ходити 4 вересня - прикмети

21:46

"Люди досі під завалами": Зеленський розкрив наслідки удару РФ по Полтаві

21:35

Донька Валерія Залужного "злила" його таємницю - усі деталі

21:28

Росіяни на Торецькому напрямку розстріляли українських полонених - ОГП

21:13

До однієї з лікарень у Львові прийшла посилка з мінами: пацієнтів евакуювали

Реклама
20:56

Україна увійшла у десятку на Паралімпіаді 2024: медальний залік

20:32

Як назавжди позбутися неприємного запаху в мікрохвильовці: найдієвіші способи

20:21

ЗСУ безстроково утримуватимуть райони Курської області: Зеленський розкрив подробиці

20:16

На кону шлях в ЄС: у Польщі різко закликали вирішити одне з питань щодо Волині

19:37

Цвіт покриє увесь сад: садівник назвав 5 рослин, які треба обрізати у вересні

19:34

Норвегія посилює захист України з неба: уряд виділяє нову допомогу

19:33

В Україну йде похолодання: які області заливатимуть грозові дощі

19:30

"Велике перезавантаження почалось": Арахамія анонсував зміну 50% уряду

19:14

Було шикування під час вибуху чи ні: все, що відомо про кривавий удар по ПолтавіВідео

19:10

Ніхто нікуди не йде: чому Білорусь не вступить у війнуПогляд

19:08

У низці областей запроваджено екстрені відключення світла: які причини

19:03

Сюрприз буде вже в 2024 році: "Нострадамус" із Індії назвав дату кінця війни в Україні

18:53

Небезпека лихого ока: чому не можна фотографувати сплячих дітей

18:39

Понад 100 атак: найгарячішим напрямком на фронті сьогодні став не Покровськ

18:17

Не впізнав ніхто: що сталося із зіркою серіалу "Свати" - деталі

18:16

"Не горіх": Мережу вразило несподіване відкриття про кокос

18:11

Трагедія в Полтаві: через дії РФ рятувальники не могли одразу допомогти людям - Каплін

18:06

Графік вимкнення світла на 4 вересня: обмеження будуть слабшими

17:47

Залежні від нафти: в Монголії виправдались, чому не заарештували Путіна

17:42

Іранську "балістику" буде важче збивати: експерт назвав головну проблему

Реклама
17:30

Масові відставки в уряді: 3 міністри подали заяви про звільнення - що відомо

17:22

Зелені помідори дозріють швидше: досвідчений садівник розкрив секрет

17:20

У Полтаві зросла кількість загиблих, понад 200 поранених: Зеленська назвала втрати

17:08

Румунія остаточно схвалила передачу Україні ЗРК Patriot: ЗСУ отримають допомогу

17:05

Наступ на Покровськ зупинився: полковник ЗСУ назвав нові цілі Росії

17:00

Підступний удар балістикою: Повітряні Сили розкрили деталі атаки РФ на Полтаву

16:40

Як швидко вивести блохи у кота і собаки: 5 варіантів і 1 помилка, яка може вбити тварину

16:39

Чому не можна розбивати яйце об край посуду - що кажуть досвідчені кухарі

16:26

Суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка

16:24

Як позбутися соляних слідів на взутті: хімік поділився найефективнішим способомВідео

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти