Міністри звільняються один за одним: Зеленський сказав, що відбувається

Президент України заявив, що ця осінь буде надзвичайно важливою для України.

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Зеленський прокоментував раптове звільнення міністрів / Колаж: Главред, фото: ОП, Кабмін

В Україні розпочалися кадрові зміни в уряді та Офісі президента. Ці зміни відбуваються на фоні підготовки до надзвичайно важливої осені для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він додав, що державні інституції повинні підготуватися, щоб Україна досягла всіх результатів, які потрібні.

"Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі. Я розраховую й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики", - сказав Зеленський. відео дня

Зеленський зазначає про необхідність збільшити взаємодію між центральною владою та громадами, а також підготувати країну до зимового сезону. До того ж триває робота над досягненням ще кращих результатів в оборонному виробництві, щоб мати змогу залучати інвестиції партнерів в українські стратегічні галузі промисловості.

"Третє – маємо значно посилити нашу роботу з НАТО; для цього потрібна особлива взаємодія. Четверте – Євросоюз, реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність. І п’яте – треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами – довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами – і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини", - додав президент.

Зеленський зазначає, що Україні потрібен новий рівень інформаційної, культурної та дипломатичної роботи.

"Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме", - підсумував він.

Відставки в уряді - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 вересня до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від Олександра Камишіна (міністра з питань стратегічних галузей промисловості), Дениса Малюськи (міністра юстиції) та Руслана Стрільця (міністра захисту довкілля та природних ресурсів). Також про звільнення заявив Віталій Коваль, голова Фонду державного майна. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Хоча питання заміни міністра оборони Рустема Умєрова не розглядається під час війни, у Кабінеті Міністрів можуть відбутися певні точкові зміни, і з'являться нові люди. Про це 5 липня заявив народний депутат Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

3 вересня народний депутат Давид Арахамія анонсував зміну 50% уряду. Арахамія наголосив, що кінцевий перелік змін в КМУ буде визначений в ході засідання фракції "Слуга народу" 4 вересня.

Згодом стало відомо про те, що заяви на відставку також подали віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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