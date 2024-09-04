Рада бурхливо звільнила низку міністрів, не обійшлося без нюансів

У середу, 4 вересня, Рада звільнила низку міністрів, як про це анонсували у колах політиків раніше. Однак на одному з голосувань депутати просто закрили засідання.
Нардепи звільнили главу Мінстратегпрому Олександра Камишіна — він один з небагатьох міністрів, хто прийшов сьогодні у залу парламенту. За рішення проголосували 243 депутати.
З посади віце-преʼєр-міністерки з питань євроінтеграції звільнено Ольгу Стефанішину.
Звільнено главу Мінекології Руслана Стрільця.
249 голосів віддали за звільнення міністра юстиції Дениса Малюськи. Його, судячи з кадрів, зустрічали у Раді оплесками.
Рада бурхливо зустрічає Дениса Малюську - дивіться відео:
Водночас рада провалила голосування за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля і міністерки з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук.
За відставку Дмитра Кулеба з посади глави МЗС так і не голосували - депутати завершили засідання.
Хто така Ірина Верещук
Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021).
Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.
Звільнення міністрів - головне
Нагадаємо, до Верховної ради України 3 вересня надійшли заяви про відставку одразу трьох чинних міністрів та Голови Фонду держмайна.
Водночас, за словами міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, його відставка пов'язана із продовженням роботи в оборонці, але "в іншій ролі".
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Україні розпочалися кадрові зміни в уряді та Офісі президента. Ці зміни відбуваються на фоні підготовки до "надзвичайно важливої осені" для України.
Зеленський зазначає про необхідність збільшити взаємодію між центральною владою та громадами, а також підготувати країну до зимового сезону. До того ж триває робота над досягненням ще кращих результатів в оборонному виробництві, щоб мати змогу залучати інвестиції партнерів в українські стратегічні галузі промисловості.
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