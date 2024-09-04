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Рада бурхливо звільнила низку міністрів, не обійшлося без нюансів

Яна Ставська
4 вересня 2024, 14:38
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Дмитро Кулеба залишається міністром закордонних справ.
Рада бурхливо звільнила низку міністрів, не обійшлося без нюансів
Тривало засідання Ради 4 вересня / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

У середу, 4 вересня, Рада звільнила низку міністрів, як про це анонсували у колах політиків раніше. Однак на одному з голосувань депутати просто закрили засідання.

Нардепи звільнили главу Мінстратегпрому Олександра Камишіна — він один з небагатьох міністрів, хто прийшов сьогодні у залу парламенту. За рішення проголосували 243 депутати.

З посади віце-преʼєр-міністерки з питань євроінтеграції звільнено Ольгу Стефанішину.

відео дня

Звільнено главу Мінекології Руслана Стрільця.

249 голосів віддали за звільнення міністра юстиції Дениса Малюськи. Його, судячи з кадрів, зустрічали у Раді оплесками.

Рада бурхливо зустрічає Дениса Малюську - дивіться відео:

Водночас рада провалила голосування за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля і міністерки з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук.

За відставку Дмитра Кулеба з посади глави МЗС так і не голосували - депутати завершили засідання.

Хто така Ірина Верещук

Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021).

Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

Звільнення міністрів - головне

Нагадаємо, до Верховної ради України 3 вересня надійшли заяви про відставку одразу трьох чинних міністрів та Голови Фонду держмайна.

Водночас, за словами міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, його відставка пов'язана із продовженням роботи в оборонці, але "в іншій ролі".

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Україні розпочалися кадрові зміни в уряді та Офісі президента. Ці зміни відбуваються на фоні підготовки до "надзвичайно важливої осені" для України.

Зеленський зазначає про необхідність збільшити взаємодію між центральною владою та громадами, а також підготувати країну до зимового сезону. До того ж триває робота над досягненням ще кращих результатів в оборонному виробництві, щоб мати змогу залучати інвестиції партнерів в українські стратегічні галузі промисловості.

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