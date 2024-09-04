'Це криза': в Офісі президента розкрили причини масових відставок міністрів

Оцінити ефективність кадрових змін у Кабміні можна буде лише після завершення всіх призначень і звільнень, заявив Михайло Подоляк.

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В Офісі президента пояснили мету перестановок в Кабміні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Будь-які кадрові рішення — це позитивний крок, оскільки вони спрямовані на перезавантаження системи виконавчої влади. Однак важливо дочекатися всіх звільнень і призначень, щоб побачити повну картину. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "РБК-Україна".

"Дивіться, дочекаймося всіх звільнень та призначень. Тому що там дехто позбавиться, наприклад, статусу в. о., дехто підвищить свої функціональні можливості, отримає додаткове навантаження, дехто перейде на інші роботи. Тобто подивимося, якою буде конфігурація, перш за все, виконавчої влади через два дні. І після цього ми зможемо це більш детально прокоментувати", - зазначив Подоляк.

За його словами, Україна вступила в новий етап війни, який потребує відповідних змін у структурі управління.

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"У нас новий етап війни. Тобто знову ж таки частково ініціатива в Україні, частково нові потреби, частково ми заходимо в новий опалювальний сезон. Є потреби фінансові, є потреби економічні, є потреби перебудувати економіку ще додатково. Є потреби інтенсифікувати переговори на зовнішніх ринках, раціонально пояснюючи чому математично вигідно сьогодні всім додатково вкластися в Україну, проінвестувати в Україну, чи там зброєю проінвестувати", - наголосив він.

Подоляк підкреслив, що такі зміни – це інвестиції в безпеку не тільки для України, але й для всіх партнерів. Він додав, що кадрові перестановки можуть оптимізувати роботу на різних рівнях, враховуючи стрес і вигорання, які можуть виникати під час війни.

"Тому що ти не можеш завжди бути в одному статусі, тим більше під час війни. Це криза, це певний режим роботи, це є вигорання на різних рівнях. Не тільки на рівні соціальному, не тільки на рівні сім'ї тих людей, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Але на будь-якому рівні є певне вигорання, певна втрата функціональності. І для того, щоб все це оптимізувати безумовно треба ініціювати певні кадрові перестановки", - зауважив Подоляк.

Подоляк наголосив, що тільки після завершення всіх призначень можна буде чітко визначити, хто відповідатиме за певні напрямки і які результати можна очікувати в середньостроковій та довгостроковій перспективах.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Перестановки в Кабміні - останні новини

Нагадаємо, 3 вересня до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку трьох міністрів і Голови Фонду держмайна. Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін зазначив, що його відставка пов’язана з переходом до іншої ролі в оборонній сфері.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Україні почались кадрові зміни в уряді та Офісі президента. Ці зміни відбуваються на фоні підготовки до важливої осені для країни.

Як повідомляв Главред, 4 вересня Верховна Рада звільнила з посад міністра Олександра Камишіна, Ольгу Стефанішину, Руслана Стрільця і Дениса Малюську.

Водночас голосування за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля і міністерки з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук провалилося. Питання про відставку Дмитра Кулеби з посади глави МЗС не було розглянуто, оскільки депутати завершили засідання.

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