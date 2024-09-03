Масові відставки в уряді: 3 міністри подали заяви про звільнення - що відомо

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що рішення про відставки урядовців буде прийнято на одному з найближчих пленарних засідань Ради.

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До Верховної Ради надійшли одразу кілька заяв про відставку від міністрів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Руслан Стефанчук/Facebook

До Верховної ради України надійшли заяви про відставку одразу трьох чинних міністрів та Голови Фонду держмайна. Про це у своєму Facebook повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, мова йде про:

Олександра Камишіна, Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України

Дениса Малюськи, Міністра юстиції України

Руслана Стрільця, Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Також заяву про звільнення подав Віталій Коваль, Голова Фонду державного майна України.

"Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", - наголосив Стефанчук. відео дня

Водночас за словами міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна його відставка пов'язана із продовженням роботи в оборонці, але "в іншій ролі".

"Написав заяву на звільнення з посади міністра. Готуюсь до закритого звіту перед комітетами економіки і оборони, а також до відкритого звіту у Верховній раді. Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі", - зазначив він у своєму Telegram.

Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, незважаючи на те, що під час війни питання заміни міністра оборони Рустема Умєрова не розглядається, в Кабінеті міністрів можуть відбутися точкові зміни, і можуть з'явитися нові люди. Про це 5 липня заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

3 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він оголосив про намір подати до Верховної Ради кандидатуру Рустема Умєрова, голови Фонду держмайна, як заміну Резнікову.

4 вересня 2023 року Олексій Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради.

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