Масові відставки в уряді: 3 міністри подали заяви про звільнення - що відомо

До Верховної ради України надійшли заяви про відставку одразу трьох чинних міністрів та Голови Фонду держмайна. Про це у своєму Facebook повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За його словами, мова йде про:
- Олександра Камишіна, Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України
- Дениса Малюськи, Міністра юстиції України
- Руслана Стрільця, Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України
- Також заяву про звільнення подав Віталій Коваль, Голова Фонду державного майна України.
"Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", - наголосив Стефанчук.відео дня
Водночас за словами міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна його відставка пов'язана із продовженням роботи в оборонці, але "в іншій ролі".
"Написав заяву на звільнення з посади міністра. Готуюсь до закритого звіту перед комітетами економіки і оборони, а також до відкритого звіту у Верховній раді. Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі", - зазначив він у своєму Telegram.
Хто такий Руслан Стефанчук?
Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.
Відставки в уряді - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, незважаючи на те, що під час війни питання заміни міністра оборони Рустема Умєрова не розглядається, в Кабінеті міністрів можуть відбутися точкові зміни, і можуть з'явитися нові люди. Про це 5 липня заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.
3 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він оголосив про намір подати до Верховної Ради кандидатуру Рустема Умєрова, голови Фонду держмайна, як заміну Резнікову.
4 вересня 2023 року Олексій Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради.
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