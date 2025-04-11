Мобілізація в Україні: експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня

Експерт припустив, якими можуть бути темпи мобілізації в другій половині весни.

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Що впливає на темпи мобілізації в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

На мобілізацію в Україні впливає темп наступу РФ на фронті

Україна має потребу у відновленні резервів та ресурсів

Раніше говорилось про цифри мобілізації у 30 тисяч на місяць

Потреби у мобілізації в Україні можуть залежати від масштабів наступу окупантів. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, передає tsn.ua.

За його словами, певна кількість необхідних мобілізованих — це компенсаторний механізм, який має вирішувати нагальні потреби війська.

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"Є каліцтва, є поранення, є потреба у відновленні наших резервів та ресурсів. Не так часто ми бачимо цифри про наші втрати, але ж ми розуміємо, що втрати є. Їх треба компенсувати в тому числі за рахунок підготовки громадян в рамках мобілізації", - наголосив він.

Селезньов також відповів на питання про те, якими можуть бути темпи мобілізації, наприклад, в другій половині весни.

"Ми ж не знаємо, яким буде рівень інтенсивності бойових дій. Є інформація про те, що ворог нібито планує масштабний наступ, озвучуються різні цифри, масштаби та напрямки. Але реалізація цих припущень 50 на 50. Відповідно, від рівня і масштабів бойових дій буде залежати кількість особового складу, якого потребуватиме українське військо", - зауважив експерт.

Він також додав, що потрібно розуміти, що чим далі, тим більше Україна набуває бойових можливостей, коли замість людей більше воюють технології. Але поки що, на його думку, повністю виключати людській фактор на лінії боєзіткнення зарано.

Водночас, військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак згадав заяву президента Володимира Зеленського, де говорилось про цифри мобілізації у 30 тисяч на місяць.

Він звернув увагу на те, що цифра 30 співпадає з кількістю днів в місяці.

"Можливо, керуються логікою мобілізовувати не менше 1 тисячі на день", - припустив Ступак.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Кабінет Міністрів України 4 квітня 2025 року прийняв зміни до законодавства щодо нових правил мобілізації, що стосуються студентів і викладачів. Нові норми мають на меті уточнити перелік категорій, що мають право на відстрочку від призову, а також чіткіше врегулювати питання бронювання викладачів, які беруть участь у забезпеченні освітнього процесу.

2 квітня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

Водночас, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що тимчасове припинення вогню не передбачає скасування мобілізації чи воєнного стану. Протягом цього часу РФ може продовжити накопичення сил, планувати операції та продовжувати розхитувати Україну зсередини.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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