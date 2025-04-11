Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мобілізація в Україні: експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня

Марія Николишин
11 квітня 2025, 11:34
363
Експерт припустив, якими можуть бути темпи мобілізації в другій половині весни.
Мобілізація в Україні: експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня
Що впливає на темпи мобілізації в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • На мобілізацію в Україні впливає темп наступу РФ на фронті
  • Україна має потребу у відновленні резервів та ресурсів
  • Раніше говорилось про цифри мобілізації у 30 тисяч на місяць

Потреби у мобілізації в Україні можуть залежати від масштабів наступу окупантів. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, передає tsn.ua.

За його словами, певна кількість необхідних мобілізованих — це компенсаторний механізм, який має вирішувати нагальні потреби війська.

відео дня

"Є каліцтва, є поранення, є потреба у відновленні наших резервів та ресурсів. Не так часто ми бачимо цифри про наші втрати, але ж ми розуміємо, що втрати є. Їх треба компенсувати в тому числі за рахунок підготовки громадян в рамках мобілізації", - наголосив він.

Селезньов також відповів на питання про те, якими можуть бути темпи мобілізації, наприклад, в другій половині весни.

"Ми ж не знаємо, яким буде рівень інтенсивності бойових дій. Є інформація про те, що ворог нібито планує масштабний наступ, озвучуються різні цифри, масштаби та напрямки. Але реалізація цих припущень 50 на 50. Відповідно, від рівня і масштабів бойових дій буде залежати кількість особового складу, якого потребуватиме українське військо", - зауважив експерт.

Він також додав, що потрібно розуміти, що чим далі, тим більше Україна набуває бойових можливостей, коли замість людей більше воюють технології. Але поки що, на його думку, повністю виключати людській фактор на лінії боєзіткнення зарано.

Водночас, військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак згадав заяву президента Володимира Зеленського, де говорилось про цифри мобілізації у 30 тисяч на місяць.

Він звернув увагу на те, що цифра 30 співпадає з кількістю днів в місяці.

"Можливо, керуються логікою мобілізовувати не менше 1 тисячі на день", - припустив Ступак.

Мобілізація в Україні: експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Кабінет Міністрів України 4 квітня 2025 року прийняв зміни до законодавства щодо нових правил мобілізації, що стосуються студентів і викладачів. Нові норми мають на меті уточнити перелік категорій, що мають право на відстрочку від призову, а також чіткіше врегулювати питання бронювання викладачів, які беруть участь у забезпеченні освітнього процесу.

2 квітня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

Водночас, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що тимчасове припинення вогню не передбачає скасування мобілізації чи воєнного стану. Протягом цього часу РФ може продовжити накопичення сил, планувати операції та продовжувати розхитувати Україну зсередини.

Читайте також:

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

14:12Економіка
В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

13:56Світ
В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

13:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Останні новини

14:12

Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

13:56

В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

13:54

Ціна продовжує летіти у прірву: в Україні стрімко дешевшає незамінний овоч

13:52

Що потрібно зробити в Лазареву суботу 12 квітня: прикмети і день ангела

13:49

Легендарна українська акторка розповіла про смерть чоловіка - що сталося

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:31

В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

13:26

За місяць після пропозиції про перемир'я РФ випустила по Україні 2200 дронів - МЗС

13:17

Від Порошенка вимагають відреагувати на слова його соратника, який схвалює вбивство росіянами українців та їх дітей

13:06

Британія таємно відправляла своїх військових в Україну: ЗМІ розкрили ціль місії

Реклама
13:02

Росія маніпулює перемовинами зі США: в ISW розповіли подробиці

12:52

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках більярдиста за 23 секунди

12:50

Як тарифна війна позначиться на Україні: Золотарьов назвав головну небезпеку

12:45

Житлові субсидії призначають цілий рік: українцям назвали, на що розраховувати

12:40

Критичний рік: у Британії вийшли з заявою щодо війни в Україні

12:27

Системи ППО та ракети для Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги

12:26

Які 3 щоденні звички призводять до появи плісняви вдома: як уникнути проблеми

12:19

Не Третя світова: до якої небезпеки призведуть мита Трампа щодо Китаю

12:05

РФ може укласти угоду з США до 9 травня: у Естонії бʼють на сполох

11:57

Ціни полетіли вниз: популярний в Україні овоч неочікувано подешевшав на 26%

11:56

Окупанти атакували житловий будинок на Житомирщині: подробиці

Реклама
11:53

Популярному американському акторові діагностували смертельне захворювання

11:46

"Це була пожежа": Тіна Кароль прийшла на шоу в сукні без "верху"

11:34

Мобілізація в Україні: експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня

11:30

Американська кіноакадемія почне вручати "Оскар" у новій номінації

11:12

Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світлаФото

11:11

Курс долара на Великдень: прогноз змін на міжбанку та в обмінниках

11:07

Ворог може посилити наступ на Сумщині і Харківщині: військовий назвав терміни

11:07

Чи є російські військові на території Сумщини: що кажуть у місцевій владі

11:00

Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень

10:36

Спецпредставник Трампа летить у РФ для зустрічі з Путіним – про що говоритимуть

10:35

Китайський гороскоп на завтра 12 квітня: Зміям - зрив, Собакам - злість

10:34

Пюре буде набагато смачнішим: один інгредієнт додасть страві глибини

10:28

Речі стануть білосніжними: один простий засіб допоможе відбілити одяг від жовтизниВідео

10:16

"Будуть кошмарити сильніше": названо нові міста України, які потраплять під атаку РФ

10:02

"Дуже багато грошей": розкрилася правда про діяльність Потапа

09:59

Наступ вже почався: РФ хоче оточити великий обласний центр

09:49

У Держдепі США назвали головну тему переговорів із Росією

09:48

Вже з сьогоднішнього дня: водіїв чекають важливі зміни на дорогахФото

09:19

Що з'їсти на ніч для спокійного сну: ці продукти працюють краще за снодійне

09:15

Затія Трампа виходить з-під контролю: у світі вибухне нова війнаПогляд

Реклама
09:13

Гороскоп на завтра 12 квітня: Левам - щасливі моменти, Скорпіонам - радість

09:01

Як зробити золотисті яйця на Великдень: 2 найпростіші способи за 15 хвилинВідео

08:57

"Цвіль російського світу": Крістіну Орбакайте засудили в Литві

08:55

Військова допомога на $580 млн: Британія та Норвегія оголосять про новий пакет

08:43

Ситуація катастрофічна: росіяни "застрягли" на островах у дельті Дніпра

08:10

Яка головна мета потрясінь, які влаштовує Трамп?Погляд

07:38

РФ захопила Олександропіль і просунулася на кордоні з Дніпропетровщиною - DeepState

07:10

Треба знайти нуль серед літер "о": лише "геній головоломок" впорається за 5 секунд

07:02

Британія може відправити своїх військових в Україну на п'ять років - The Telegraph

06:49

Рожева повня-2025: чотири знаки зодіаку стануть справжніми щасливчиками

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти