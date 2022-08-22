Кабаєва і Скабєєва з наших: у Нацгвардії потролили ФСБ "документами" російських пропагандисток

У Нацгвардії потролили ФСБ "документами" російських пропагандисток / колаж УНІАН і instagram.com/sevakrivoshapova

У Нацгвардії України вкрай дотепно відповіли на свіжий російський фейк спецслужб про те, що вбивство Дар'ї Дугіної (дочки ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна) вчинила якась Наталія Вовк з полку "Азов". В Нацгвардії пояснили, що всі ці "докази" Російські чекісти недбало сфабрикували в графічному редакторі.

Наприклад, російська ФСБ "злила" в ЗМІ нібито посвідчення Вовк. Нацгвардійці включили фантазію і незабаром продемонстрували ідентичні посвідчення з фотографіями відомих російських пропагандисток - Ольги Скабєєвої, Маргарити Симоньян, спікера МЗС РФ Марії Захарової, а також гімнастки Аліни Кабаєвої (яку ЗМІ називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна).

"Google все пам'ятає! Все, що потрапило туди хоч раз, там залишається. Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої "агентурної мережі" НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили!", - посміялися в Нацгвардії.

Справа в тому, що на фсбшному фото "посвідчення" Вовк добре видно, що з ним були проведені ті ж маніпуляції, що і з російськими пропагандистками – знімок обличчя виглядає вкрай неприродно.

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дар'ї Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити Російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У цьому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

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