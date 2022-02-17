До виплат додадуть 650 гривень: українцям розповіли, кому чекати на доплату з 1 березня

/ УНІАН

В Україні пропонується індексувати страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та виплати у разі смерті потерпілого.

Планований перерахунок торкнеться близько 195 тисяч осіб, йдеться в проекті постанови Кабінету Міністрів, оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Зазначимо, що з такою ініціативою виступило Міністерство соціальної політики України.

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Документ передбачає, що коефіцієнт перерахунку щомісячних страхових виплат постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого, з 1 березня 2022 року встановлюється у розмірі 1,14.

Разом з тим автори документа уточнили, що реалізація постанови матиме позитивний вплив на інтереси близько 195 тис.осіб, які мають право на страхові виплати.

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Звернемо увагу на те, що після проведення перерахунку щомісячних страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,14 середній розмір щомісячної страхової виплати збільшиться на 647 гривень.

Такі дані містяться в проекті постанови, оприлюдненої на сайті ФПУ.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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