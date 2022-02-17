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До виплат додадуть 650 гривень: українцям розповіли, кому чекати на доплату з 1 березня

17 лютого 2022, 13:59

Реалізація ініціативи матиме позитивний вплив на інтереси близько 195 тис. осіб.

гроші, гривня
/ УНІАН

В Україні пропонується індексувати страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та виплати у разі смерті потерпілого.

Планований перерахунок торкнеться близько 195 тисяч осіб, йдеться в проекті постанови Кабінету Міністрів, оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Зазначимо, що з такою ініціативою виступило Міністерство соціальної політики України.

Кому світять додаткові виплати

Документ передбачає, що коефіцієнт перерахунку щомісячних страхових виплат постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого, з 1 березня 2022 року встановлюється у розмірі 1,14.

Разом з тим автори документа уточнили, що реалізація постанови матиме позитивний вплив на інтереси близько 195 тис.осіб, які мають право на страхові виплати.

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Надбавка до виплат: на що розраховувати

Звернемо увагу на те, що після проведення перерахунку щомісячних страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,14 середній розмір щомісячної страхової виплати збільшиться на 647 гривень.

Такі дані містяться в проекті постанови, оприлюдненої на сайті ФПУ.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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