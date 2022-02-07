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Для виходу на пенсію посилили вимоги: українцям назвали новий страховий стаж

7 лютого 2022, 09:57

Громадяни, які не накопичили 15 років стажу, мають право в 65 років отримувати лише соціальну виплату.

Пенсіонер
Посилено вимоги для виходу на пенсію / УНІАН

В Україні у 2022 році право вийти на пенсію за віком у 60 років мають громадяни, страховий стаж яких становить не менше 29 років.

Громадяни, які не накопичили 15 років стажу, мають право в 65 років отримувати лише соціальну виплату, розповіли у Пенсійному фонді.

При цьому громадяни в 63 роки мають право на пенсію за віком - якщо стаж становить від 19 до 29 років, а в 65 років — якщо страховий стаж становить від 15 до 19 років.

Як оформити пенсію за віком

Для того, щоб оформити пенсію, за місяць до досягнення необхідного віку потрібно подати до територіальних органів ПФУ пакет документів.

Також документи можна подавати в будь-який момент після того, як пенсійний вік досягнутий.

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Документи для оформлення пенсії

  • паспорт (оригінал та копія);
  • документи про місце проживання або реєстрації;
  • при необхідності — свідоцтво про народження дітей і про шлюб, а також довідка з військкомату, військовий квиток;
  • заява та номер банківського рахунку, на який нараховуватимуть пенсію;
  • трудова книжка та документи, що підтверджують стаж (оригінал та копії);
  • індивідуальний податковий номер або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • диплом та інші документи, які підтвердять періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал і копія) (час навчання у вузі на стаціонарі, якщо людина вчилася до 2004 року, зараховується до страхового стажу. Якщо пізніше-то вже не зараховується);
  • за бажанням можна додати в пакет документів довідку про зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року незалежно від перерв.
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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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