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Підтвердити стаж для пенсії можна не тільки трудовий: у Кабміні прийняли нову постанову

3 лютого 2022, 09:32

Згідно з новою постановою Кабінету міністрів, з минулого року паперові трудові книжки для підтвердження стажу в Україні стали необов'язковими.

Пенсія, трудова
У Кабміні прийняли нову постанову / УНІАН / ua.depositphotos.com

На засіданні Кабміну 2 лютого 2022 року прийнято рішення ‒ для підтвердження трудового стажу, який дає право працівникові на отримання щомісячної надбавки за вислугу років, можна двома способами: з трудової книжки або електронних даних, які містяться у відповідному державному реєстрі, де ведеться облік трудової діяльності.

Як йдеться в пояснювальній записці до постанови уряду, документ розроблений з метою приведення підзаконних нормативних актів у відповідність до закону про облік трудової діяльності в електронній форм, який вступив в дію 10 червня минулого року. Він робить паперові трудові книжки необов'язковими. При цьому передбачає, що дані про періоди трудової діяльності працівника вносяться до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, який формує і веде Пенсійний фонд.

Зокрема, новий механізм підтвердження стажу для отримання "вислужної" надбавки передбачений для:

  • працівників органів виконавчої влади та інших держорганів;
  • педагогічних та науково-педагогічних працівників освітніх установ;
  • науковий працівник;
  • співробітників архівів і бібліотек;
  • спеціалістів закладів ветеринарної медицини;
  • працівників державних і комунальних аптек;
  • працівників державних і комунальних парків культури і відпочинку, культурно-освітніх центрів, клубних установ;
  • прокурор;
  • працівників заповідників і національних парків;
  • співробітників державних інтернатів та центрів соціальних служб.

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Нагадаємо, раніше, в червні 2020 року, Уряд вніс на розгляд Верховної Ради проект закону, який передбачає заміну паперових трудових книжок на електронні.

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Законодавча ініціатива повинна позбавити українців від зайвої бюрократії і спростити процедуру отримання пенсійних виплат.

За основу Верховна Рада схвалила проект закону на початку вересня 2020 року.

У п'ятницю, 5 лютого 2021 року , парламент підтримав законопроект № 3623 у другому читанні - 265 голосами.

Прийнятий у п'ятницю, 5 лютого, у другому читанні законопроект №3623 спрощує доступ українців до інформації про трудовий стаж. Як говориться в пояснювальній записці до закону, значним чином спрощується нарахування виплат (чи то пак пенсії будуть нараховуватися в автоматичному порядку)

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