УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Задихнулась ще до народження: у Києві - скандал через смерть немовляти, батьки звинувачують медиків

15 декабря 2021, 09:57

Вагітність вели лікарі приватного пологового будинку в Пущі-Водиці. Жінка каже, що її живіт розривався від болю, але медики відповідали, що все "добре".

немовля
Немовля проіснувало 55 днів / ua.depositphotos.com

У приватному пологовому будинку в Києві сталася трагедія - загинула новонароджена дівчинка. Судмедекспертиза встановила, що лікар несвоєчасно призначив кесарів розтин, і немовля задихнулося.

Медику вже повідомили про підозру. Жінка, яка втратила дитину, заявила про знущання над нею та малятком у закладі, йдеться, передає ТСН.

Вагітність Лідії Косогової вели лікарі приватного пологового будинку в Пущі-Водиці. За два тижні до пологів вона відчула біль внизу живота, почалася кровотеча. Жінка одразу поїхала в пологовий будинок, проте лікарі повернули її додому, згодом кровотеча пройшла.

У день пологів Лідію підключили до датчика кардіотокографії плода (КТГ) – моніторингу, який стежить за серцебиттям дитини.

"Живіт просто розривався від болю. Попросила епідуральну аналгезію, мені від'єднали датчики КТГ і впродовж 40 хвилин не було даних про серцебиття. Коли під'єднали назад - серця вже не було чутно. Дитина народилася в комі, з мертвим мозком", - розповіла жінка.

Реклама

За її словами, лікарі ці факти приховували. Жінка каже, що дівчинка сама не дихала, температуру їй теж тримали штучно. І весь цей час "дитині кололи адреналін, щоби підтримувати життєдіяльність". Жінка навіть зняла на камеру шприц з препаратом - вона запевняє, що медики просто не хотіли фіксувати факт смерті.

Також вона поскаржилася на ставлення медика і директора клініки до неї та її чоловіка.

"Вони так і не сказали, що була асфіксія. Розповідали, що це карма, Божа воля. Головний лікар заявив, що це моя матка задушила дитину. Сказали, мовляв, я нагрішила дуже сильно, ще молода і можу народити здорову дитину", - згадала Лідія.

Смерть маленької Віри констатували вже в паліативному відділенні іншого закладу в Києві, куди їх перевели. Немовля проіснувало всього 55 днів.

Кримінальне провадження порушили за статтею "Неналежне виконання службових обов'язків" лікарями. Судмедексперти встановили, що Лідії знадобився терміновий кесарів розтин, але його зробили пізніше, ніж на годину.

Акушеру-гінекологу, який робив кесарів розтин і в той день був черговим, вручили підозру. Директор пологового будинку від спілкування з журналістами відмовився. А підозрюваний у коментарі телефоном зазначив, що винним у смерті дитини себе не вважає.

Зазначимо, за ведення вагітності та пологи в цьому приватному пологовому будинку Лідія з чоловіком заплатили понад 100 тисяч гривень.

Також зазначається, що нібито випадок Віри "вважається нетяжким злочином". Лікарю за нього загрожує до 3 років позбавлення волі. Він продовжує працювати.

Як повідомляв Главред, у Коломийському районі Івано-Франківської області померла новонароджена дівчинка внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19. Її мати хворіла на коронавірус.

В Одеському пологовому будинку в кінці листопада померла вагітна дівчина. Понад два тижні вона боролася з коронавірусом, але подолати недугу їй не вдалося. У смерті коханої чоловік звинувачує медиків. За його словами, вони лікували її неправильно.

Читайте також:

viber
новини Києва пологовий будинок немовля Пуща-Водиця новини Умані
Зараз ви переглядаєте новину «Задихнулась ще до народження: у Києві - скандал через смерть немовляти, батьки звинувачують медиків». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 2022 рік для Близнюків: важливі події і кардинальні зміниГороскоп на 2022 рік для Близнюків: важливі події і кардинальні зміни Як виростити авокадо з кісточки й змусити його цвісти й родити вдома - всі секрети та правилаЯк виростити авокадо з кісточки й змусити його цвісти й родити вдома - всі секрети та правила Українцям уточнили прогноз погоди на День Миколи та Новий рікУкраїнцям уточнили прогноз погоди на День Миколи та Новий рік В Україні вдарить потужний мороз і завалить снігом на День святого МиколаяВ Україні вдарить потужний мороз і завалить снігом на День святого Миколая Найсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилинНайсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилин
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
11:26

Законопроект щодо Донбасу і Криму, проти якого Захід і РФ: Україна не має наміру відкликати документ

11:19

Як розпізнати неякісне куряче філе: поради експертів

11:17

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

11:07

Що буде з організмом, якщо не їсти цукор два тижні - відповідь неврологаВідео

10:48

"Омікроном" і "Дельтою" можна інфікуватися одночасно: кому загрожує перехресне зараженняВідео

Реклама
10:10

Експерт пояснив, як жінці при виході на пенсію зберегти надбавку в 25%

09:57

Задихнулась ще до народження: у Києві - скандал через смерть немовляти, батьки звинувачують медиківВідео

09:43

Ефективні проти "Омікрону": таблетки від коронавірусу захищають на 90%, заявили у PfizerВідео

09:34

"Середня зарплата - до 15,7 тисяч гривень": у Кабміні розповіли, коли українцям чекати "дива"

09:21

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

08:48

Гороскоп на сьогодні 15 грудня 2021: Ракам – знаки долі, Левам – ревнощі, Скорпіонам - втратиВідео

08:33

Історія повторюється: як Захід втихомирював СРСР півстоліття томуПогляд

08:32

Коронавірус в Україні 15 грудня: за добу понад 8 тисяч нових випадків та 356 жертв

08:25

ЗСУ показали на відео видовищний танковий бій на навчаннях

08:05

У скільки обійдеться українцям новорічний стіл 2022 - бюджетний і з делікатесами

07:58

У Мінцифрі розповіли, як запрацює сертифікат для третьої дози вакцини від COVID-19Відео

07:49

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

07:20

Гороскоп Зеленського на 2022 рік: астролог зробив передбачення для президента

07:10

Зустріч Зеленського з Макроном і Шольцем і удар по ПП-2: дипломат назвав план для України і ЗаходуВідео

07:07

В РНБО допустили компроміс з Росією та назвали "червоні лінії"

Реклама
06:39

Карантин неминучий, штам Омікрон вже проник в 77 країн світу - ВООЗВідео

06:28

"Хорватський сценарій" для УкраїниПогляд

06:02

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФотоВідео

05:41

Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаВідео

05:28

Росія стягнула війська до кордонів України і загрожує вторгненням: дипломат пояснив сценарій ПутінаВідео

05:06

Ретроградна Венера 2021 вдарить по здоров'ю - на що звернути увагу

05:05

"Змінила спортивний костюм на смокінг": Олена Шоптенко без бюстгальтера примірила чоловічий костюм

04:43

Куди з користю використовувати шкаралупу від волоських горіхів: 3 несподівані застосування

04:22

Як видалити наліт і бруд з плитки: 3 народних способи, які не підведуть

03:49

Названо ідеальні продукти для щитовидної залози

03:15

Що подарувати чоловікові на Новий рік 2022 - класичні та оригінальні ідеї подарунківВідео

02:47

Українське молоко – одне з найдорожчих у Європі: чому на "молочку" росте цінаВідео

02:33

Онука Софії Ротару з нареченим-мільйонером показала зворушливі кадри з весілля

02:14

Дієтолог перерахувала небезпечні для тіла приховані джерела цукру

01:45

Психолог пояснила, чому під час пандемії стало більше панічних атакВідео

01:17

Тіна Кароль здивувала фанатів кардинальними змінами в зовнішності

00:51

Прикмети на 15 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14 грудня, вівторок
23:54

У Дніпрі маршрутка з пасажирами влетіла у позашляховик, багато постраждалих

23:24

Незабаром дві країни стануть членами Євросоюзу - ЗМІ

23:13

Синоптик розповів, коли в Україну прийде похолоданняВідео

Реклама
22:58

Що потрібно зробити перед виходом з дому, щоб залучити удачу і багатствоВідео

22:47

У НАТО рознесли пропозицію Путіна щодо ракетного мораторіюВідео

22:10

Спецоперація під Києвом: подробиці штурму квартири зі стрільцем

21:47

Повна катастрофа: Андрій Богдан вважає, що Байден "тролить" Україну після зустрічі з ПутінимВідео

21:32

Експерт порадила, як продукти найкраще їсти при застуді

21:13

У Туреччині після вживання "гримучої суміші" помер український моряк

21:11

Більше 2000 гривень: у скільки українцям обійдеться скромний стіл на Новий рік 2022Відео

21:11

Не варто зв'язуватися з ними: топ-3 знака зодіаку чоловіків, яких потрібно обходити стороною

21:01

Максим Галкін показав рідкісне фото свого старшого брата

20:56

Україна не залишиться сама в разі вторгнення Росії - Резніков

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять