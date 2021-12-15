Задихнулась ще до народження: у Києві - скандал через смерть немовляти, батьки звинувачують медиків

Немовля проіснувало 55 днів / ua.depositphotos.com

У приватному пологовому будинку в Києві сталася трагедія - загинула новонароджена дівчинка. Судмедекспертиза встановила, що лікар несвоєчасно призначив кесарів розтин, і немовля задихнулося.

Медику вже повідомили про підозру. Жінка, яка втратила дитину, заявила про знущання над нею та малятком у закладі, йдеться, передає ТСН.

Вагітність Лідії Косогової вели лікарі приватного пологового будинку в Пущі-Водиці. За два тижні до пологів вона відчула біль внизу живота, почалася кровотеча. Жінка одразу поїхала в пологовий будинок, проте лікарі повернули її додому, згодом кровотеча пройшла.

У день пологів Лідію підключили до датчика кардіотокографії плода (КТГ) – моніторингу, який стежить за серцебиттям дитини.

"Живіт просто розривався від болю. Попросила епідуральну аналгезію, мені від'єднали датчики КТГ і впродовж 40 хвилин не було даних про серцебиття. Коли під'єднали назад - серця вже не було чутно. Дитина народилася в комі, з мертвим мозком", - розповіла жінка.

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За її словами, лікарі ці факти приховували. Жінка каже, що дівчинка сама не дихала, температуру їй теж тримали штучно. І весь цей час "дитині кололи адреналін, щоби підтримувати життєдіяльність". Жінка навіть зняла на камеру шприц з препаратом - вона запевняє, що медики просто не хотіли фіксувати факт смерті.

Також вона поскаржилася на ставлення медика і директора клініки до неї та її чоловіка.

"Вони так і не сказали, що була асфіксія. Розповідали, що це карма, Божа воля. Головний лікар заявив, що це моя матка задушила дитину. Сказали, мовляв, я нагрішила дуже сильно, ще молода і можу народити здорову дитину", - згадала Лідія.

Смерть маленької Віри констатували вже в паліативному відділенні іншого закладу в Києві, куди їх перевели. Немовля проіснувало всього 55 днів.

Кримінальне провадження порушили за статтею "Неналежне виконання службових обов'язків" лікарями. Судмедексперти встановили, що Лідії знадобився терміновий кесарів розтин, але його зробили пізніше, ніж на годину.

Акушеру-гінекологу, який робив кесарів розтин і в той день був черговим, вручили підозру. Директор пологового будинку від спілкування з журналістами відмовився. А підозрюваний у коментарі телефоном зазначив, що винним у смерті дитини себе не вважає.

Зазначимо, за ведення вагітності та пологи в цьому приватному пологовому будинку Лідія з чоловіком заплатили понад 100 тисяч гривень.

Також зазначається, що нібито випадок Віри "вважається нетяжким злочином". Лікарю за нього загрожує до 3 років позбавлення волі. Він продовжує працювати.

Як повідомляв Главред, у Коломийському районі Івано-Франківської області померла новонароджена дівчинка внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19. Її мати хворіла на коронавірус.

В Одеському пологовому будинку в кінці листопада померла вагітна дівчина. Понад два тижні вона боролася з коронавірусом, але подолати недугу їй не вдалося. У смерті коханої чоловік звинувачує медиків. За його словами, вони лікували її неправильно.

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