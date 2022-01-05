УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Дикий біль після крапельниць: у Запоріжжі батьки звинуватили лікарів у смерті свого 2-річного сина

5 січня 2022, 08:05

Маленький Давид потрапив до лікарні з діагнозом "обструктивний бронхіт". Він був активним та йшов на поправку. Але 30 грудня стан хлопчика різко погіршився.

false
Батьки вважають лікарів винними у смерті їхнього маленького сина / скріншот

У реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні розгорівся скандал. Батьки звинувачують медиків у смерті дворічного Давида. Вони кажуть, що лікарі несвоєчасно надали допомогу дитині.

Давид потрапив до лікарні ще 24 грудня з діагнозом "обструктивний бронхіт". Малюка лікували, він був активним та йшов на поправку. Але 30 грудня стан хлопчика різко погіршився. За словами рідних, хлопчикові стало зле через крапельниці, передає телеканал Z.

"Коли препарат відкапали, о 13-14 годині дитина прокинулася з диким болем, вже о 17.00 йому було зле", — розповіла мати малюка.

Мама і тітка Давида, яка того дня також була в лікарні, стверджують, що лікаря вони чекали близько півгодини. Потім хлопчика доставили в реанімацію, за кілька годин він помер. Рідні вважають, що в смерті дитини винні медики.

"Ненадання першої допомоги, недбале ставлення. Коли ми просили про допомогу, всі мами чули, як я вибігала. У той же час нікого з лікарів не було поруч. Я вибігала неодноразово, всі мами з боксів чули, що я кричала, щоби швидко покликали лікаря", – розповіла тітка Давида.

Реклама

Причину смерті дитини в лікарні поки не коментують. Проводиться експертиза.

Керівник Запорізької обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко каже, що в день трагедії в реанімації був справжній безлад. У відділенні інтенсивної терапії перебував не лише Давид, а й ще четверо дітей.

"Люди, які супроводжували батьків, увірвалися в реанімацію. Побили двох медбратів, залякали персонал. Робота реанімації була зупинена. Весь медичний персонал закрився і боявся тих людей, які бігали лікарнею та шукали лікаря для того, щоби над нею розправитися. На другий день побили ліфтерку", - розповів Борзенко.

Медики подали зустрічну заяву в поліцію проти батьків. Також правоохоронці порушили ще одне кримінальне провадження за статтею "Неналежне виконання медичними працівниками своїх обов'язків".

читайте такожУ Києві лікар відмовив через гроші в терміновій допомозі дитині: подробиці скандалу

Як повідомляв Главред, з 2022 року в Україні почнуть закривати пологові будинки. Під закриття підпадуть ті відділення, в яких народжується менше 150 малюків на рік. Так Національна служба здоров'я намагається вплинути на смертність немовлят в Україні. Чиновники вважають, що якщо пологів мало, лікарі втрачають необхідну практику. За минулий рік в Україні померли 1469 новонароджених.

Нагадаємо, у приватному пологовому будинку в Києві сталася трагедія - загинула новонароджена дівчинка. Судмедекспертиза встановила, що лікар несвоєчасно призначив кесарів розтин, і немовля задихнулося.

Медику вже повідомили про підозру. Жінка, яка втратила дитину, заявила про знущання над нею і малятком в закладі.

Читайте також:

viber
новини Запоріжжя новини України лікарня
Зараз ви переглядаєте новину «Дикий біль після крапельниць: у Запоріжжі батьки звинуватили лікарів у смерті свого 2-річного сина». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 3-9 січня: Близнюкам – подарунки, Терезам - втрати, Козерогам - серйозна розмоваГороскоп Таро на тиждень 3-9 січня: Близнюкам – подарунки, Терезам - втрати, Козерогам - серйозна розмова Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022 Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування Чому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовуватиЧому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовувати Хто ризикує залишитися без пенсії в 60 років: українцям підвищують пенсійний вікХто ризикує залишитися без пенсії в 60 років: українцям підвищують пенсійний вік
08:10

Подвійний стаж до пенсії: хто з українців зможе піти на відпочинок раніше

08:05

Дикий біль після крапельниць: у Запоріжжі батьки звинуватили лікарів у смерті свого 2-річного синаВідео

07:45

Незабаром ковід стане "новим свинячим грипом"Погляд

07:26

Під Одесою знайшли мертвою цілу сім'ю, зокрема трьох дітей

06:50

Газові протести у Казахстані: президент Токаєв прийняв відставку урядуВідео

Реклама
06:44

Чому у 2022 році Україна не зможе розпрощатися з карантиномПогляд

06:05

Найгарніший зимовий манікюр 2022, який дозволить у мороз і холоднечу виглядати елегантноФото

05:50

Як швидко заспокоїтися у стресовій ситуації: 10 простих способів

05:41

Зима "зламалася": українців попередили про несподівану аномаліюВідео

05:39

Святвечір 2022: привітання в прозі і віршах, чудові картинки до свята

05:10

Гороскоп Таро на 2022 рік: астролог передрекла Рибам найщасливішу долюВідео

04:31

Як пов'язана смертельна доза алкоголю для людини з його настроєм-коментар експерта

04:30

Покращить сон і допоможе травленню: як впливає на організм ромашковий чай

04:14

Ілона Гвоздьова в білизні показала еротичний танець, яким зустрічала свого коханого

03:13

Задушать або табакеркою в скроню: астролог назвав наступника ПутінаВідео

02:26

Як зробити комфортним політ на літаку для малюків - відповідь Комаровського

02:23

Зіркова українська легкоатлетка показала розкішне тіло в трусиках

02:19

Гороскоп Таро для Водоліїв: які зміни на вас чекають в 2022 роціВідео

01:45

Долар піде у відрив? Українцям розповіли, яким буде курс-2022Відео

01:23

Дієтолог розповіла, чи можна "збити" калорійність страв з майонезом

Реклама
00:15

Які "суперпродукти" зміцнюють імунітет - коментар вчених

00:02

В Алмати впровадили НС та комендантську годину: місто закрите, прибуває бронетехнікаВідео

04 січня, вівторок
23:57

Анатолій Анатоліч жорстко пройшовся по концерту російського КВК

23:31

У Радбезі ООН зробили заяву щодо ситуації навколо УкраїниВідео

23:30

Як зараз виглядає "найкрасивіша дівчинка в світі" - 20-річна Тілан Блондо

22:57

Яке харчування допоможе найлегше пережити похмілля - відповідь медиків

22:48

Єрмак поспілкувався із радниками Франції та Німеччини напередодні їхнього візиту до Москви

22:47

Залучите гроші і удачу: від яких речей в будинку потрібно позбутисяВідео

22:31

Прокурор відкликав клопотання щодо арешту Порошенка: у ДБР заперечуютьВідео

22:03

Трагедія на Одещині: загинула сім'я з п'яти осіб

21:47

Весна увірветься в січні: в Україні несподівано потеплішає до +13Відео

21:39

"Лікарі нічого не робили": під Києвом у новорічну ніч померла дівчинка в лікарніВідео

21:17

Протести в Казахстані: в Алмати загострюється ситуація, країна сидить без ІнтернетуВідео

20:45

МОЗ змінило схеми змішування вакцин від коронавірусу

20:39

З кульками і перерізанням стрічки: на Рівненщині влаштували "урочисте відкриття" шкільного туалету

20:34

Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Відео

20:27

Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022

19:46

В Україні запровадили нові вимоги щодо стажу для виходу на пенсіюВідео

19:41

На Волині невакцинована від COVID-19 вчителька добилася через суд повернення на роботуВідео

19:15

"На горизонті рідні Карпати": Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель з величезним кортежем

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра, 5 січня 2022: Близнюкам – помилки, Дівам - надбавка до зарплати, Скорпіонам - розвагиВідео

18:48

Україна для Путіна – кістка в горлі: або проковтне, або задихнеться, втративши їїПогляд

18:46

Ані Лорак дасть концерти в Україні - Кондратюк і Зібров в обуренні

18:33

Свята в січні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

18:30

У Запорізькій області родичі померлої дитини увірвалися в реанімацію лікарні і побили медиківВідео

18:07

Повня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бідВідео

17:48

Заманив в авто і вивіз за село: під Черкасами чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку

17:26

Олег Винник зворушливо привітав свою "таємну дружину" і бек-вокалістку Таюне з Днем народження

17:22

"Будемо діяти рішуче": в ЄС розкритикували Росію за агресію проти УкраїниВідео

17:12

Як приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секретиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти