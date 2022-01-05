Дикий біль після крапельниць: у Запоріжжі батьки звинуватили лікарів у смерті свого 2-річного сина

Батьки вважають лікарів винними у смерті їхнього маленького сина / скріншот

У реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні розгорівся скандал. Батьки звинувачують медиків у смерті дворічного Давида. Вони кажуть, що лікарі несвоєчасно надали допомогу дитині.

Давид потрапив до лікарні ще 24 грудня з діагнозом "обструктивний бронхіт". Малюка лікували, він був активним та йшов на поправку. Але 30 грудня стан хлопчика різко погіршився. За словами рідних, хлопчикові стало зле через крапельниці, передає телеканал Z.

"Коли препарат відкапали, о 13-14 годині дитина прокинулася з диким болем, вже о 17.00 йому було зле", — розповіла мати малюка.

Мама і тітка Давида, яка того дня також була в лікарні, стверджують, що лікаря вони чекали близько півгодини. Потім хлопчика доставили в реанімацію, за кілька годин він помер. Рідні вважають, що в смерті дитини винні медики.

"Ненадання першої допомоги, недбале ставлення. Коли ми просили про допомогу, всі мами чули, як я вибігала. У той же час нікого з лікарів не було поруч. Я вибігала неодноразово, всі мами з боксів чули, що я кричала, щоби швидко покликали лікаря", – розповіла тітка Давида.

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Причину смерті дитини в лікарні поки не коментують. Проводиться експертиза.

Керівник Запорізької обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко каже, що в день трагедії в реанімації був справжній безлад. У відділенні інтенсивної терапії перебував не лише Давид, а й ще четверо дітей.

"Люди, які супроводжували батьків, увірвалися в реанімацію. Побили двох медбратів, залякали персонал. Робота реанімації була зупинена. Весь медичний персонал закрився і боявся тих людей, які бігали лікарнею та шукали лікаря для того, щоби над нею розправитися. На другий день побили ліфтерку", - розповів Борзенко.

Медики подали зустрічну заяву в поліцію проти батьків. Також правоохоронці порушили ще одне кримінальне провадження за статтею "Неналежне виконання медичними працівниками своїх обов'язків".

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Як повідомляв Главред, з 2022 року в Україні почнуть закривати пологові будинки. Під закриття підпадуть ті відділення, в яких народжується менше 150 малюків на рік. Так Національна служба здоров'я намагається вплинути на смертність немовлят в Україні. Чиновники вважають, що якщо пологів мало, лікарі втрачають необхідну практику. За минулий рік в Україні померли 1469 новонароджених.

Нагадаємо, у приватному пологовому будинку в Києві сталася трагедія - загинула новонароджена дівчинка. Судмедекспертиза встановила, що лікар несвоєчасно призначив кесарів розтин, і немовля задихнулося.

Медику вже повідомили про підозру. Жінка, яка втратила дитину, заявила про знущання над нею і малятком в закладі.

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